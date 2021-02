【有線新聞】

美國疾控中心(CDC)下令,所有使用公共交通的人,將要強制戴口罩。

新指令將由周二起生效,推翻前朝政府的政策方向,涵蓋地鐵、火車、巴士、的士及飛機等運輸,跨國運輸也不例外。

又對口罩作出更嚴格的定義,表明不包括圍巾或透明面罩等。飲食及服藥時,還有兩歲以下幼兒及有特殊殘疾的人豁免,指令暫時未有列明罰則。

中心亦表明希望先透過鼓勵的方式,讓民眾合作遵從,但亦保留執行刑罰的權利。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。