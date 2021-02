奧克蘭華埠兩商鋪發生劫案 商戶開會討論對策

【KTSF】

還有大約兩星期就到農曆新年,東灣奧克蘭(屋崙)華埠兩間商戶過去兩日分別被搶劫及企圖搶劫,過程被閉路電視拍下,為了商討如何自保,商戶周日自行召開線上會議。

根據社交媒體上流傳的片段顯示,周六早上大約10時40分,奧克蘭華埠一間售賣佛具的商店外,有多名非洲裔女子徘迴,其中有女子進入店舖後,突然走出來搬走門外一盤花。

店舖負責人然後跑出來制止,拿回那盤花,並疑似與賊人有爭執,店舖老闆剛剛經過就上前制止,賊人就一度將花盤掉向商戶,最終賊人事敗,開車逃走,離開時,車輛更差點撞向店主。

另外在星期五,奧克蘭華埠一間賣參茸海味的商店,片段顯示,一名非裔男子進入店舖,突然衝上前,搶走一名正準備付錢的顧客手上拿著的錢,然後快速逃走,被搶錢的長者心有餘悸。

消息指,商店都有就事件報警,本台嘗試聯絡奧克蘭警方,但暫時未有回應。

奧克蘭華埠近日發生多宗罪案,據知,由於市府出現財赤,警局經費有可能會削減,奧克蘭華埠已經沒有警員巡邏,商戶為求自保,召開網上會議商討對策。

