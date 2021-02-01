奧克蘭華埠兩商鋪發生劫案 商戶開會討論對策

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還有大約兩星期就到農曆新年，東灣奧克蘭（屋崙）華埠兩間商戶過去兩日分別被搶劫及企圖搶劫，過程被閉路電視拍下，為了商討如何自保，商戶周日自行召開線上會議。

根據社交媒體上流傳的片段顯示，周六早上大約10時40分，奧克蘭華埠一間售賣佛具的商店外，有多名非洲裔女子徘迴，其中有女子進入店舖後，突然走出來搬走門外一盤花。

店舖負責人然後跑出來制止，拿回那盤花，並疑似與賊人有爭執，店舖老闆剛剛經過就上前制止，賊人就一度將花盤掉向商戶，最終賊人事敗，開車逃走，離開時，車輛更差點撞向店主。

另外在星期五，奧克蘭華埠一間賣參茸海味的商店，片段顯示，一名非裔男子進入店舖，突然衝上前，搶走一名正準備付錢的顧客手上拿著的錢，然後快速逃走，被搶錢的長者心有餘悸。

消息指，商店都有就事件報警，本台嘗試聯絡奧克蘭警方，但暫時未有回應。

奧克蘭華埠近日發生多宗罪案，據知，由於市府出現財赤，警局經費有可能會削減，奧克蘭華埠已經沒有警員巡邏，商戶為求自保，召開網上會議商討對策。

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