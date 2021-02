緬甸發生軍事政變 昂山素姬被拘留

【有線新聞】

緬甸發生軍事政變,在新一屆國會復會前,國務資政昂山素姬、總統溫敏等多個政府高層被軍方扣押。緬甸軍方宣布接掌政權,國家進入緊急狀態一年,並大幅改組內閣。昂山素姬批評軍方將國家倒退回軍事獨裁統治,呼籲民眾抗議。歐美多國譴責,要求軍方放人。

軍人出身的副總統敏瑞周一軍事政變後,於首都內比都與軍方高層會面。軍方宣布根據憲法,全國進入緊急狀態一年,期間政府權力移交予國防軍總司令敏昂萊,由敏瑞擔任代理總統。批評政府未有處理去年11月大選的舞弊、違規投訴。緊急狀態結束後,會重新舉行公平、公正的大選,再移交權力予新政府。

軍方是於清晨突擊行動,有緬甸傳媒拍攝到國務資政昂山素姬被軍方帶上車離開的一刻,報道指昂山素姬被「居家監視」。

網上流傳有政府官員被軍方帶走的片段,昂山素姬所屬的執政全國民主聯盟發言人指,昂山素姬、總統溫敏等多名聯盟高層,還有仰光和若開邦的首席部長等地方官員在軍方清晨的突擊搜查行動中被帶走。

當時同時傳出,內比都和主要商業城市仰光通訊中斷。內比都街頭陸續有士兵、警員駐守。有國會議員被警衛軍阻撓,不准離開寓所。

政權變天的早上,仰光市中心街頭平靜,陸續有民眾到櫃員機提款。當地銀行協會指,互聯網不流通,所有金融服務暫時停止。

市政廳有士兵駐守通往國際機場的道路被圍封,全國內陸航班暫停,有軍方支持者慶祝。

被扣押的昂山素姬事前已擬定好聲明,批評軍方行動將國家倒退回軍事獨裁統治,呼籲民眾抗議,不要接受軍方政變。

緬甸國會原定這日復會,由去年大選壓倒性勝出的全國民主聯盟繼續執政,但軍方一再以有舞弊為由要求選委會調查,呼籲延遲國會復會,更不排除發動政變。

