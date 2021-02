舊金山教委將表決Lowell高中應否永久改為抽籤收生

【KTSF】

因受疫情影響,舊金山(三藩市)名校Lowell高中今年收生將改由抽籤決定,引發不少家長的不滿,不過原本只是暫定一年的抽籤收生辦法,將可能變成永久性,教育委員會星期二會就方案表決。

Lowell高中一直是以學生成績作為入學的主要準則,不過過去一年由於疫情關係,無法有效評估學生成績,教育會通過方案,今年暫時改用抽籤形式招生。

不過,Lowell高中一直被指學生族裔不夠多元,存在著不同程度的歧視,因此有教委一直希望永久更改Lowell的收生制度,以抽籤取代,以成績為先的模式,這項具爭議性的計劃,將於星期二交給教委會表決。

報道指,7名教委中,最少4名表明支持計劃,相信議案很大機會通過,會上唯一的華裔林謙悅未就事件表態。

預計這項計畫會受到很多家長及學生的反對,他們希望入讀Lowell與一眾私校保持競爭力,Lowell是舊金山僅餘一間以成績主導收生的學校,亞裔學生的比率超過一半,非裔及拉美裔加起來不足10%。

