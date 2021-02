英國BNO入籍計劃接受申請 須交代到當地後生活計劃

【有線新聞】

英國BNO入籍計劃星期日起接受申請,申請人要交代到英國後的生活計劃,包括居住地點及如何應付生活開支,申請5年期簽證,亦要繳付3萬多元的醫療附加費。

香港實施港區國安法後,英國政府決定為擁有BNO英國國民(海外)護照的香港人提供新的入籍途徑,在英國定居滿6年後便可以申請入籍、成為英國公民。

計劃即日起接受申請,身處香港的人可以上英國政府網站交申請表,先輸入個人資料,包括姓名、電話、地址等,選擇國家一欄時,輸入「中國」會見到兩個選項,其中一個是「中國香港特別行政區」。申請人亦要交代父母的資料,之後會問到達英國後計劃住哪裡,可以寫住酒店、和朋友住等,亦會問如何應付生活開支、計劃抵達英國的日期。之後要回答有沒有定罪記錄、是否與恐怖組織或激進組織有聯繫。

BNO簽證可以選擇5年期或30個月,如果要帶同家屬一起前往亦可以一次過填表,填完所有資料後,會要求申請人繳付「移民醫療附加費」,如果申請5年期簽證,醫療附加費約34,000港元,之後去到英國就可以使用公共醫療服務。

完成網上申請後,要再預約去北角的簽證中心提供指紋及相片辦理手續。有市民想來問多些資料,但因為中心星期日不開門而摸門釘。

BNO簽證的申請費用比其他類別的簽證低,5年期簽證要250英鎊,折合約2,600港元。英國政府早前預計約540萬人合資格,首年會有至少12萬人申請。

