東華醫院為長者注射新冠疫苗 合資格者如何報名（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山東華醫院與舊金山公共衛生局合作，周五為一批65歲以上的長者注射新冠肺炎疫苗，由於舊金山市的疫苗數量不足，市府周五傍晚又發出通知，要求將年齡限制提高為75歲以上，合資格人士該如何報名？

舊金山東華醫院周五在華埠的Grant街445號開設臨時的疫苗注射站，依照市府公共衛生局先前的指引，為300名65歲以上長者免費注射Morderna疫苗。

這群長者非常幸運，因為活動結束之後，東華醫院又收到市府通知，要求將長者的年齡規定從原本的65歲提高到75歲，以因應當前疫苗不足的情況。

周五來接種疫苗的長者都是事前就報名，到場後要排隊報到，然後在疫苗注射區施打疫苗，結束後還要留在觀察區待上15分鐘，確定身體沒有不適之後才能離開。

最近剛獲得Jefferson Award80歲的社區善心人士陳英謀，為了展示疫苗的安全性，周五特地前來接種疫苗。

陳英謀說：「他們說15分鐘之後就知道有沒有反應，我覺得甚麼感覺都沒有，沒差別，（會不會痛？）不痛，打針好像一隻蚊子咬一樣，不痛。」

舊金山東華醫院兩個月前開始為醫護人員施打疫苗，上周開始為65歲以上會員施打，周五則是首度對外開放服務社區內年滿65歲的長者。

東華醫院行政總裁張建清說：「今天總共有300劑給我們65歲以上的長者，今天大家非常踴躍，很快就爆滿了，其實我們很早以前就有很多長者打電話來，我們就把他們放在等候名單上面，有一部分是從那裏來的，有一部分是我們把那個連結，一放上去他們很快就報名，很快就爆滿了。」

周五的疫苗接種活動是屬於試驗性質，至於下一次會在哪裡接種，有可以接受多少人報名呢？一切都要看疫苗的供應情況如何，之後才會做出決定。

張建清說：「看看今天的情形怎麼樣，然後我們再來進一步安排以後的大型門診的話，要怎麼設計會比較合理，還有大家的註冊各方面要怎麼樣來安排比較好。」

至於東華醫院究竟能分配到多少疫苗呢？院方透露，醫院每周都要向舊金山公共衛生局匯報疫苗施打的情況和需求，然後才能獲得下一次的配額，數量不一定而且非常有限。

舊金山市議員佩斯金透露，東華醫院和市內其他醫療機構都在同一個疫苗分配系統內，目前數量有限，他預期接下來還有更多的類似大型接種疫苗活動，希望今年夏天之前讓舊金山所有市民完成所有的疫苗接種。

佩斯金說：「目前疫苗供給有限，我們相信供應鏈會趕上，希望能在夏天之前，6月之前，我們能有足夠的劑量，讓舊金山縣內所有人接種兩劑。」

由於周五市府將長者接種疫苗的年齡門檻從原本的65歲提高為75歲，因此接下來，想要注射疫苗的一般民眾，首先要75歲以上，如果是東華醫院的會員，可以直接向東華醫院預約，非會員則要追蹤東華醫院的社交媒體，包括臉書、微信和醫院官網，活動信息發布後，會附上連結讓長者報名。

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