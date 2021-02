東華醫院為長者注射新冠疫苗 合資格者如何報名（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山東華醫院與舊金山公共衛生局合作,周五為一批65歲以上的長者注射新冠肺炎疫苗,由於舊金山市的疫苗數量不足,市府周五傍晚又發出通知,要求將年齡限制提高為75歲以上,合資格人士該如何報名?

舊金山東華醫院周五在華埠的Grant街445號開設臨時的疫苗注射站,依照市府公共衛生局先前的指引,為300名65歲以上長者免費注射Morderna疫苗。

這群長者非常幸運,因為活動結束之後,東華醫院又收到市府通知,要求將長者的年齡規定從原本的65歲提高到75歲,以因應當前疫苗不足的情況。

周五來接種疫苗的長者都是事前就報名,到場後要排隊報到,然後在疫苗注射區施打疫苗,結束後還要留在觀察區待上15分鐘,確定身體沒有不適之後才能離開。

最近剛獲得Jefferson Award80歲的社區善心人士陳英謀,為了展示疫苗的安全性,周五特地前來接種疫苗。

陳英謀說:「他們說15分鐘之後就知道有沒有反應,我覺得甚麼感覺都沒有,沒差別,(會不會痛?)不痛,打針好像一隻蚊子咬一樣,不痛。」

舊金山東華醫院兩個月前開始為醫護人員施打疫苗,上周開始為65歲以上會員施打,周五則是首度對外開放服務社區內年滿65歲的長者。

東華醫院行政總裁張建清說:「今天總共有300劑給我們65歲以上的長者,今天大家非常踴躍,很快就爆滿了,其實我們很早以前就有很多長者打電話來,我們就把他們放在等候名單上面,有一部分是從那裏來的,有一部分是我們把那個連結,一放上去他們很快就報名,很快就爆滿了。」

周五的疫苗接種活動是屬於試驗性質,至於下一次會在哪裡接種,有可以接受多少人報名呢?一切都要看疫苗的供應情況如何,之後才會做出決定。

張建清說:「看看今天的情形怎麼樣,然後我們再來進一步安排以後的大型門診的話,要怎麼設計會比較合理,還有大家的註冊各方面要怎麼樣來安排比較好。」

至於東華醫院究竟能分配到多少疫苗呢?院方透露,醫院每周都要向舊金山公共衛生局匯報疫苗施打的情況和需求,然後才能獲得下一次的配額,數量不一定而且非常有限。

舊金山市議員佩斯金透露,東華醫院和市內其他醫療機構都在同一個疫苗分配系統內,目前數量有限,他預期接下來還有更多的類似大型接種疫苗活動,希望今年夏天之前讓舊金山所有市民完成所有的疫苗接種。

佩斯金說:「目前疫苗供給有限,我們相信供應鏈會趕上,希望能在夏天之前,6月之前,我們能有足夠的劑量,讓舊金山縣內所有人接種兩劑。」

由於周五市府將長者接種疫苗的年齡門檻從原本的65歲提高為75歲,因此接下來,想要注射疫苗的一般民眾,首先要75歲以上,如果是東華醫院的會員,可以直接向東華醫院預約,非會員則要追蹤東華醫院的社交媒體,包括臉書、微信和醫院官網,活動信息發布後,會附上連結讓長者報名。

