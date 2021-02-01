朱嘉文主持估值官任內最後一次記者會（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

即將升任舊金山（三藩市）市府行政官的朱嘉文（Carmen Chu），周五主持她在估值官任內最後一次記者會，回顧她在任內的工作成就。

朱嘉文在舊金山市府工作已經16年，早在紐森擔任市長期間，朱嘉文就在市府預算和財經辦公室擔任副總監，之後又做過市參事，8年前進入估值官辦公室，管理150到200名員工，每年為市府創收30億元，尤其在疫情期間，酒店和商業稅大幅減少，但物業稅仍然是舊金山市府最穩定和較大宗的一筆收入。

朱嘉文說︰「我們每創收1美元，就有65美分用於舊金山的運營，剩下的大部分都用於公共教育。」

朱嘉文表示，她有花時間專門培訓員工，提高員工的工作技能，並且提高估值效率，解決了很多堆積已久的案例。

她的辦公室還結合州府撥款，協助維修公共建築、道路、圖書館和公園等公共設施，由於估值辦公室有大量數據，她也推動科技更新，設立中央數據庫，提高工作效率。

朱嘉文說︰「我們已經收集了300萬張房產記錄圖片，並放到了一個中央數據庫中，可以在任何地方拿到。」

去年8月，估值辦公室還啟用了新的物業登記系統，方便記錄並增加公開信息透明度，而今年3月還將啟用該系統的第二階段，提供與省稅、節省開支的相關資訊，另外她主辦的「家庭理財活動日」，也幫助了數千名舊金山居民了解與投資、稅務，以及法律等相關的問題。

朱嘉文說︰「這是我引以為豪的事，我希望我作為市府行政官的新角色，能夠繼續發展，永遠不會忽視這樣一個事實，當我們從事公共服務時，我們要確保找到幫助他人的方法。」

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