朱嘉文主持估值官任內最後一次記者會（視頻）

即將升任舊金山(三藩市)市府行政官的朱嘉文(Carmen Chu),周五主持她在估值官任內最後一次記者會,回顧她在任內的工作成就。

朱嘉文在舊金山市府工作已經16年,早在紐森擔任市長期間,朱嘉文就在市府預算和財經辦公室擔任副總監,之後又做過市參事,8年前進入估值官辦公室,管理150到200名員工,每年為市府創收30億元,尤其在疫情期間,酒店和商業稅大幅減少,但物業稅仍然是舊金山市府最穩定和較大宗的一筆收入。

朱嘉文說︰「我們每創收1美元,就有65美分用於舊金山的運營,剩下的大部分都用於公共教育。」

朱嘉文表示,她有花時間專門培訓員工,提高員工的工作技能,並且提高估值效率,解決了很多堆積已久的案例。

她的辦公室還結合州府撥款,協助維修公共建築、道路、圖書館和公園等公共設施,由於估值辦公室有大量數據,她也推動科技更新,設立中央數據庫,提高工作效率。

朱嘉文說︰「我們已經收集了300萬張房產記錄圖片,並放到了一個中央數據庫中,可以在任何地方拿到。」

去年8月,估值辦公室還啟用了新的物業登記系統,方便記錄並增加公開信息透明度,而今年3月還將啟用該系統的第二階段,提供與省稅、節省開支的相關資訊,另外她主辦的「家庭理財活動日」,也幫助了數千名舊金山居民了解與投資、稅務,以及法律等相關的問題。

朱嘉文說︰「這是我引以為豪的事,我希望我作為市府行政官的新角色,能夠繼續發展,永遠不會忽視這樣一個事實,當我們從事公共服務時,我們要確保找到幫助他人的方法。」

