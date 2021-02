【有線新聞】

美國國務卿布林肯指,應為在香港被打壓的受害者提供避風港。

布林肯周一接受美媒訪問,闡述外交政策時提及香港,批評中國實施國安法以及拘捕民主派示威者,「嚴重」破壞香港自治。美國必須向被打壓的受害者敞開大門、提供避風港。

布林肯又指美國將重新參與全球事務和與國際機構合作,增強抗衡中國力量。

