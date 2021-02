加州解除居家令首個周末 餐廳顧客回流老闆鬆口氣

【KTSF】

加州星期日新增近19,000宗確診,數字持續下降,累計超過324萬宗,再多481人死亡,這是州府解除居家令後第一個周末,戶外用餐開放後,吸引很多顧客,讓不少餐廳老闆鬆了一口氣,對前景感到一絲希望。

星期六晚上,舊金山(三藩市)北岸區在沉寂了將近兩過月後,再次熱鬧起來。

有餐廳老闆表示,非常高興見到顧客回流,表示每個人心情都很好,還有老顧客從東灣奧克蘭(屋崙)回來光顧,並指即使餐廳提供的是貓糧都願意食,因為食物已不重要,懷念的是人們、氣氛。

根據舊金山市府規定,一桌最多來自兩個家庭,只能坐6個人,每桌之間要相隔6呎。

東灣Pleasanton市區晚上同樣熱鬧,餐廳都是人。

中半島也一樣,Burlingame市區這家餐廳,一張桌子的等候時間是20分鐘,服務生整晚忙不停。

有民眾表示,滿意目前戶外用餐的設置,享受和家人出門用餐,也希望藉此支持本地商家。

