加州解除居家令首個周末 餐廳顧客回流老闆鬆口氣

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加州星期日新增近19,000宗確診，數字持續下降，累計超過324萬宗，再多481人死亡，這是州府解除居家令後第一個周末，戶外用餐開放後，吸引很多顧客，讓不少餐廳老闆鬆了一口氣，對前景感到一絲希望。

星期六晚上，舊金山（三藩市）北岸區在沉寂了將近兩過月後，再次熱鬧起來。

有餐廳老闆表示，非常高興見到顧客回流，表示每個人心情都很好，還有老顧客從東灣奧克蘭（屋崙）回來光顧，並指即使餐廳提供的是貓糧都願意食，因為食物已不重要，懷念的是人們、氣氛。

根據舊金山市府規定，一桌最多來自兩個家庭，只能坐6個人，每桌之間要相隔6呎。

東灣Pleasanton市區晚上同樣熱鬧，餐廳都是人。

中半島也一樣，Burlingame市區這家餐廳，一張桌子的等候時間是20分鐘，服務生整晚忙不停。

有民眾表示，滿意目前戶外用餐的設置，享受和家人出門用餐，也希望藉此支持本地商家。

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