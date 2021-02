灣區據報首次出現英國和巴西變種新冠病毒

【KTSF】

報導指灣區首次出現來自英國和巴西變種的新型冠狀病毒病例,專家表示並不出奇,不過必須加快疫苗接種工作。

Stanford病毒實驗室從幾百個灣區確診者的樣本中,發現其中17%樣本出現來自英國和巴西變種病例。

實驗室主任Benjamin Pinsky對於在灣區出現這兩款變種病毒並不感到出奇,但表示要提高警覺。

UCSF傳染病學專家邱華彥(Charles Chiu)認為,灣區出現變種病毒是遲早會發生的事,而且日後這類個案可能會增加。

他又指根據目前的研究發現,英國、巴西和加州本地的變種病例都有個共通點,就是令到新冠病毒的傳染性更高,至於哪一種的傳播性最高,邱華彥就指暫時未有定論,不過觀察到現時,英國和南非的變種病例比其他的高,隨著病毒不斷變種,他認為必須加快疫苗接種工作。

Pfizer的初步血液測試顯示,疫苗對英國和南非的變種病毒均有效,Moderna的疫苗對英國的變種病毒有效,但是對南非的則比較弱,正研究加強劑量改善。

