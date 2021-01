影評：震撼、感人的日本劇情片《晨曦將至》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對領養孩子六年的夫妻,一天接到孩子生母的電話,將會造成什麼樣的衝擊?

栗原夫婦領養的兒子朝斗,接到學校電話,說孩子推倒同學卻不認錯。母親懷疑自己管教無方,而近來也頻頻接到莫名的電話。後來終於出聲的另一方,一名年輕女子說自己是朝斗的親生母親,向栗原夫婦要錢,否則就向所有人揭露領養孩子的身份。

劇情在這時刻,將觀眾帶回到六年前的栗原夫婦。他們經歷長時間懷孕失敗之後,決定到廣島的一個特別設施領養。這設施特別為不能照顧孩子的未婚媽媽提供庇護,在這裡觀眾認識14歲的Hikari。她因為不慎懷孕而被驅逐出家門,到庇護所將孩子生下後,轉給栗原夫婦領養,也在這時候忍痛切斷與孩子的關係。那六年後,為什麼一個精神落魄的女子,會出現在栗原門前,跟他們要錢?故事就在這個時候,帶觀眾到Hikari 在生下孩子之後的生活。栗原夫婦將會如何接待這張新面孔?

電影根據日本著名小說改編,所以在故事的鋪陳也忠於小說。讓觀眾透過不同人物的人生遭遇,再將他們的故事串聯起來。導演河瀨直美允許劇情慢慢醞釀,讓觀眾認識劇中人物,感受他們如質疑和絕望等諸多真實感情,手法細膩。雖然電影長達2個鐘頭20分鐘,也還是感覺值得。

除了導演和劇本之外,功勞最大的莫過於兩位女主角:演領養母親的永作博美和飾演少女的蒔田彩珠,赤裸的展示母親和女性面對的生活挑戰。或許也就是這個原因,電影英文名稱《True Mothers》真實的母親,感受不論是什麼樣的母親,都會在種種遭遇中生存,增添了無比的震撼。

《晨曦將至 True Mothers》需要一些耐心體驗,但觀後感十分滿足、感動。電影獲得滿分五分的最佳評價,大家不該錯過。

電影目前可以透過虛擬戲院觀看,到 filmmovement.com 的網站,找一間您想支持的戲院,付費$10 在家觀看。

電影網頁:https://www.filmmovement.com/true-mothers

