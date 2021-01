英國周日開放持BNO港人和家屬申請居英簽證

【有線新聞】

英國政府在後日傍晚起開放BNO簽證,讓擁BNO身份的港人居留英國,屆時可在網上預約再到申請中心辦證,2月下旬之後則可透過手機應用程式申請。首相約翰遜重申,英國不會對港人的困難視而不見。

英國周日起開放申請為港人提供新入籍途徑的BNO簽證計劃,擁有BNO身份或持BNO護照的港人,若有意辦理BNO簽證到英國居留,周日約黃昏可在網上申請新簽證,作預約後,再親身到位於港島的英國簽證申請中心,提供指紋辦理手續。

另一方法是由下月23日起以手機應用程式申請,只要持BNO人士及其家人目前持有的是晶片護照,包括特區護照等,就可透過手機應用程式掃描護照,完成申請手續,不用親身到簽證中心。

英國駐香港總領事館指,將於申請開放首日,公布更詳細指南。

申請成功人士可前往英國居住、就學和工作,逗留英國滿5年後,再定居多1年,就可以申請英國公民身分。

內政部聲明指,BNO簽證的申請費用,比其他類別的簽證更低,5年簽證費用為250英鎊,折合約2600港元。

英國政府預料,首年至少有12萬人申請,未來5年多達32萬人,為英國帶來近29億英鎊收入。

目前已有大約7千名持BNO人士及其家人,獲批「特許入境許可」。

首相約翰遜表示,為BNO港人提供,在英國生活和工作的途徑,感到無比自豪,這樣履行英國與港人間,深厚歷史聯繫和友誼,捍衛同樣珍視自由和自治。內政大臣彭黛玲亦說,歡迎港人來英國落地生根。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。