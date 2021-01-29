舊金山市長布里德發表市情咨文（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德周四發表市情咨文，感性回顧2020年，舊金山在全民配合下對抗疫情所做的努力，而布里德除了列出未來施政重點，還向市民信心喊話，相信經濟會開始復甦。

布里德說︰「我們已能看到曙光，各位，我們的復甦現在開始。」

布里德周四在市府疫情指揮中心所在的Moscone Center發表市情咨文，從周四起經濟再度重開，表達了對未來的樂觀。

布里德說︰「今天我們重開大門，重開商業，恢復生活，在一些限制及很多預防措施下，但我們還是重開經濟了，我們在為更多人接種疫苗，很快會開設另一個大型疫苗中心，就在Moscone Center這裡，在來自加州以及感謝上帝，新的拜登賀錦麗政府，在白宮的支持下，我們有計劃每天為一萬人類接種疫苗。」

布里德還用非常感性的口吻回顧過去一年，舊金山市府、醫療機構和全民一起對抗疫情，她歸功於所有人的配合。

布里德說︰「我們值得，我們也需要感覺到兩件事，榮耀和希望，榮耀乃因大家團結一致，應對前所未見的風暴，希望乃因我們能看到更光明的未來，事實是，我們城市展現韌力，因為我們大家，我們每個人去年一起努力。」

布里德在市情咨文中也介紹今年施政重點，第一項就是幫助小商業，她特別提到為小商業的行政流程打破障礙。

布里德說︰「一個移民開的小商業，想將髮型屋轉變成冰淇淋店，所有的審批時間，從通常要6到9個月，減少到只要一天，一天而已，我們乘著勝利，讓更容易將一個點子變成蓬勃的小商業。」

其次布里德要繼續推動興建更多可負擔房屋，達成每年新增5千個住家的目標。

布里德說︰「你可能有注意到租金下跌，去年跌很多，原因何在？因為需求下降，當需求再度回升時，而且是一定會，而非假設，讓我們做好準備，有更多供給，更多住房，讓大家可以負擔得起住在此。」

其他要推動的市政計劃還有提升無家可歸者復甦計畫，讓孩子回到學校上學，撥出35億元投入公共基礎建設以創造就業，並支持藝術和文化機構等。

她也承諾要繼續對刑事司法體系改革，包括將非罪案相關的911報警，轉介到街頭危機反應小組，好讓警察可以專注於暴力犯罪和盜竊等刑事案件。

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