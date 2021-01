舊金山市長布里德發表市情咨文（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德周四發表市情咨文,感性回顧2020年,舊金山在全民配合下對抗疫情所做的努力,而布里德除了列出未來施政重點,還向市民信心喊話,相信經濟會開始復甦。

布里德說︰「我們已能看到曙光,各位,我們的復甦現在開始。」

布里德周四在市府疫情指揮中心所在的Moscone Center發表市情咨文,從周四起經濟再度重開,表達了對未來的樂觀。

布里德說︰「今天我們重開大門,重開商業,恢復生活,在一些限制及很多預防措施下,但我們還是重開經濟了,我們在為更多人接種疫苗,很快會開設另一個大型疫苗中心,就在Moscone Center這裡,在來自加州以及感謝上帝,新的拜登賀錦麗政府,在白宮的支持下,我們有計劃每天為一萬人類接種疫苗。」

布里德還用非常感性的口吻回顧過去一年,舊金山市府、醫療機構和全民一起對抗疫情,她歸功於所有人的配合。

布里德說︰「我們值得,我們也需要感覺到兩件事,榮耀和希望,榮耀乃因大家團結一致,應對前所未見的風暴,希望乃因我們能看到更光明的未來,事實是,我們城市展現韌力,因為我們大家,我們每個人去年一起努力。」

布里德在市情咨文中也介紹今年施政重點,第一項就是幫助小商業,她特別提到為小商業的行政流程打破障礙。

布里德說︰「一個移民開的小商業,想將髮型屋轉變成冰淇淋店,所有的審批時間,從通常要6到9個月,減少到只要一天,一天而已,我們乘著勝利,讓更容易將一個點子變成蓬勃的小商業。」

其次布里德要繼續推動興建更多可負擔房屋,達成每年新增5千個住家的目標。

布里德說︰「你可能有注意到租金下跌,去年跌很多,原因何在?因為需求下降,當需求再度回升時,而且是一定會,而非假設,讓我們做好準備,有更多供給,更多住房,讓大家可以負擔得起住在此。」

其他要推動的市政計劃還有提升無家可歸者復甦計畫,讓孩子回到學校上學,撥出35億元投入公共基礎建設以創造就業,並支持藝術和文化機構等。

她也承諾要繼續對刑事司法體系改革,包括將非罪案相關的911報警,轉介到街頭危機反應小組,好讓警察可以專注於暴力犯罪和盜竊等刑事案件。

