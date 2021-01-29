舊金山重啟戶外用餐首日 華埠市民寒風雨水下堂食（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著州府撤銷對全州的居家令，舊金山（三藩市）周四開始重啟經濟，個人護理服務及戶外用餐等正式恢復營業。

重啟戶外用餐的第一天，在寒風及雨水下，華埠都有市民感受堂食的樂趣。

不過仍然有餐館，好像華盛頓茶餐廳一樣，周四才開始準備，餐館派人移除封起戶外用餐區的木板，預計最快下星期才開始提供戶外用餐。

華盛頓茶餐廳老闆熊可慈（Chelsea Hung）說︰「如果我們不把用餐區鎖起，流浪漢好可能會睡在裡面，造成很多問題。」

熊可慈表示，終於可以再次提供堂食，感到很高興，因為有機會增加多一點生意，但她更擔心市府今次重開後，不知道何時又再禁止戶外用餐。

熊可慈說︰「這對商戶來說很艱難，因為我們現在要重新請人，購買更多存貨，很多餐館的食材很容易壞，如果市府再度禁止戶外用餐，我們要想辦法處理這些食材，可能又要再遣散員工。」

除了戶外用餐外，所有個人護理服務，例如是理髮店及美甲店等，周四起亦可以恢復室內營業，所有店員及顧客必須戴上口罩。

此外，戶外博物館、動物園、戶外最多12人的小型聚會、室內一對一健身及室內葬禮等都恢復。

零售店及雜貨店的容納人數可以增加，酒店亦可以接待遊客，不過要留意的是，從灣區以外地區來舊金山的遊客，到步後仍然自行隔離10日，因此這些人必須在酒店預約10日或以上，另外每晚10時至翌日清晨5時的宵禁令，在舊金山仍然生效。

舊金山周四新增196宗確診，累計30,674宗，死亡人數增11人至308人，住院人數持續下降，有177人。

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