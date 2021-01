舊金山重啟戶外用餐首日 華埠市民寒風雨水下堂食（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著州府撤銷對全州的居家令,舊金山(三藩市)周四開始重啟經濟,個人護理服務及戶外用餐等正式恢復營業。

重啟戶外用餐的第一天,在寒風及雨水下,華埠都有市民感受堂食的樂趣。

不過仍然有餐館,好像華盛頓茶餐廳一樣,周四才開始準備,餐館派人移除封起戶外用餐區的木板,預計最快下星期才開始提供戶外用餐。

華盛頓茶餐廳老闆熊可慈(Chelsea Hung)說︰「如果我們不把用餐區鎖起,流浪漢好可能會睡在裡面,造成很多問題。」

熊可慈表示,終於可以再次提供堂食,感到很高興,因為有機會增加多一點生意,但她更擔心市府今次重開後,不知道何時又再禁止戶外用餐。

熊可慈說︰「這對商戶來說很艱難,因為我們現在要重新請人,購買更多存貨,很多餐館的食材很容易壞,如果市府再度禁止戶外用餐,我們要想辦法處理這些食材,可能又要再遣散員工。」

除了戶外用餐外,所有個人護理服務,例如是理髮店及美甲店等,周四起亦可以恢復室內營業,所有店員及顧客必須戴上口罩。

此外,戶外博物館、動物園、戶外最多12人的小型聚會、室內一對一健身及室內葬禮等都恢復。

零售店及雜貨店的容納人數可以增加,酒店亦可以接待遊客,不過要留意的是,從灣區以外地區來舊金山的遊客,到步後仍然自行隔離10日,因此這些人必須在酒店預約10日或以上,另外每晚10時至翌日清晨5時的宵禁令,在舊金山仍然生效。

舊金山周四新增196宗確診,累計30,674宗,死亡人數增11人至308人,住院人數持續下降,有177人。

