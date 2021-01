【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區初中以及高中今個學年很大機會不會重開,校區仍在研究小學低年級學生重返校園的計劃。

舊金山觀察家報報導指出,舊金山聯合校區本周發給家長的電郵表示,校區需要慎重考慮學生和教職員的安全,以及如何分配空間。

校區指出,衛生局對年幼學生和中學生的衛生指引是不同的,而校區正在計劃低年級學生重返校園的時間表,而初中和高中生這個學年,不大可能返回校園親身上課。

舊金山校區去年年底原本宣布本月分階段安排小學低年級學生,以及有特殊需要的學生重返學校,可是後來疫情惡化,而校區未能與教師工會達成協議,所以推遲學校重開的計劃。

