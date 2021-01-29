舊金山韓國超市即將開幕 正招聘90多名員工（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

籌備了兩年多，舊金山（三藩市）第一間韓國超市H Mart即將開幕，超市現正招聘90多名員工，是自疫情爆發以來，舊金山首個大型招聘會。

超市聘請的員工包括收銀員、廚房職員、店員以及各部門的文員等，時薪由16元至20元不等，職位空缺多達90個。

由於疫情的關係，今次的面試將會在網上透過視像進行，日期分別是2月2日及2月5日，雖然屆時會有中文翻譯員協助，但申請者要懂得基本英語。

有興趣的市民可上到http://workforce.oewd.org/Hmart申請，需要語言協助的應徵者，可以致電安老自助處查詢，電話是(415)677-7500。

H Mart是來自韓國的大型超市，在南灣聖荷西有兩間分店，舊金山的分店位於海景區的Oceanview Village，地址是Alemany大道3995號。

根據市府的資料顯示，預計H Mart將於2月中開幕，不過相信超市改建工程可能有延誤，或會影響開幕日期。

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