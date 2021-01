舊金山韓國超市即將開幕 正招聘90多名員工（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

籌備了兩年多,舊金山(三藩市)第一間韓國超市H Mart即將開幕,超市現正招聘90多名員工,是自疫情爆發以來,舊金山首個大型招聘會。

超市聘請的員工包括收銀員、廚房職員、店員以及各部門的文員等,時薪由16元至20元不等,職位空缺多達90個。

由於疫情的關係,今次的面試將會在網上透過視像進行,日期分別是2月2日及2月5日,雖然屆時會有中文翻譯員協助,但申請者要懂得基本英語。

有興趣的市民可上到http://workforce.oewd.org/Hmart申請,需要語言協助的應徵者,可以致電安老自助處查詢,電話是(415)677-7500。

H Mart是來自韓國的大型超市,在南灣聖荷西有兩間分店,舊金山的分店位於海景區的Oceanview Village,地址是Alemany大道3995號。

根據市府的資料顯示,預計H Mart將於2月中開幕,不過相信超市改建工程可能有延誤,或會影響開幕日期。

