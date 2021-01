舊金山一天多宗暴力罪案 受害人多是亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)周四發生幾宗暴力罪案,受害人大多數是亞裔,其中一名80多歲的亞裔長者被匪徒推撞跌倒受傷,有生命危險。

警方資料顯示,案發現場位於Anzavista夾Fortuna Avenue,距離金門公園不遠,周四上午8點幾,一名20至30歲的非洲裔男人突然撞向一名80多歲的亞裔男人,導致他倒地受傷,警方相信並非仇視罪行,但仍在調查匪徒傷人的動機。

而同一天下午在案發現場附近發生一宗搶劫案,一個賊人企圖搶照相機時,導致一個70多歲白人男人跌倒,受了重傷。

另外,周三早上9點幾,Market街以南發生搶劫案,一個非洲裔女人在Mission街700號路段搶劫一個81歲亞裔婆婆的手袋,事主反抗,爭奪期間,手袋裡面的物件散落一地,後來事主發覺她領取糧食的EBT卡不見了,女事主沒有受傷。

周四清晨時分,Market街夾South Van Ness Avenue發生劫車案,一名匪徒將亞裔男事主從車裡拉了出來,然後開走事主的汽車,後來失車被尋回,匪徒仍然在逃。

舊金山最近頻頻發生住宅盜竊案,而不少案件發生時,事主正在家中,市民需提高警覺。

周四早上10點半左右,兩個賊人盜竊外日落區17 Avenue介乎Ortega街和Noriega街之間的一棟住宅,當時89歲亞裔女事主剛剛回家,看到賊人,匪徒偷走現金,並乘坐接應的汽車逃走。

另一宗盜竊案,周四中午時分,兩個非洲裔男人在Excelsior區Persia Avenue 300號地段,從前面強行進入住宅,當時24歲亞裔女事主在家裡,匪徒沒有偷走任何財物就逃走。

