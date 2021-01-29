舊金山一天多宗暴力罪案 受害人多是亞裔

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）周四發生幾宗暴力罪案，受害人大多數是亞裔，其中一名80多歲的亞裔長者被匪徒推撞跌倒受傷，有生命危險。

警方資料顯示，案發現場位於Anzavista夾Fortuna Avenue，距離金門公園不遠，周四上午8點幾，一名20至30歲的非洲裔男人突然撞向一名80多歲的亞裔男人，導致他倒地受傷，警方相信並非仇視罪行，但仍在調查匪徒傷人的動機。

而同一天下午在案發現場附近發生一宗搶劫案，一個賊人企圖搶照相機時，導致一個70多歲白人男人跌倒，受了重傷。

另外，周三早上9點幾，Market街以南發生搶劫案，一個非洲裔女人在Mission街700號路段搶劫一個81歲亞裔婆婆的手袋，事主反抗，爭奪期間，手袋裡面的物件散落一地，後來事主發覺她領取糧食的EBT卡不見了，女事主沒有受傷。

周四清晨時分，Market街夾South Van Ness Avenue發生劫車案，一名匪徒將亞裔男事主從車裡拉了出來，然後開走事主的汽車，後來失車被尋回，匪徒仍然在逃。

舊金山最近頻頻發生住宅盜竊案，而不少案件發生時，事主正在家中，市民需提高警覺。

周四早上10點半左右，兩個賊人盜竊外日落區17 Avenue介乎Ortega街和Noriega街之間的一棟住宅，當時89歲亞裔女事主剛剛回家，看到賊人，匪徒偷走現金，並乘坐接應的汽車逃走。

另一宗盜竊案，周四中午時分，兩個非洲裔男人在Excelsior區Persia Avenue 300號地段，從前面強行進入住宅，當時24歲亞裔女事主在家裡，匪徒沒有偷走任何財物就逃走。

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