Santa Clara縣疫情踏入一周年 疫苗接種成最大挑戰

周五是南灣Santa Clara縣發現首宗新型肺炎確診病例一週年,縣府衛生官員表示,為協助社區走出疫情,安全和有效的疫苗接種工作將是目前最大的挑戰。

在Santa Clara縣發現第一宗新型肺炎確診病例一週年之際,該縣累計確診病例也已超過10萬,累計死亡超過1,300人,顯示該縣的抗疫步伐仍面臨巨大挑戰。

Santa Clara縣新型肺炎檢測及疫苗辦公室主任Marty Fenstersheib醫生說︰「我們是第一個實行居家令的縣,很可能避免了更多的死亡和住院治療,作為一個社區,我們正非常努力,防止出現更多病例,以保護我們自己,社區的每個人也需要為此努力。」

衛生官員表示,要協助社區儘快走出疫情,就要確保疫苗接種工作安全有效,該縣已為大規模疫苗接種工作做好準備。

Santa Clara Valley醫療中心副醫療長Jennifer Tong醫生說︰「然而,我們需要有更多疫苗才能為社區提供最好的服務,在增強接種能力的同時。」

該縣目前每天可以接種6,600劑疫苗,最多可以接種7,500劑疫苗,截至1月28號,該縣已經注射疫苗超過18萬5千劑,其中14萬7千多劑是第一針,第二針有3萬7千多劑,預計下星期將收到22,600多劑。

Santa Clara縣緊急行動中心公共信息官張繼月(Anne Chang)說︰「Santa Clara縣年齡在75歲或以上的居民中已經有27.5%,至少接受過一劑疫苗,而在16歲或以上的居民中,也有8.3%的人已經接受過至少第一劑的疫苗。」

衛生官員還說,未來7天將有超過58,000個疫苗接種預約,而該縣未來需要有目前雙倍數量的疫苗,才能進一步加快接種速度,當局希望聯邦政府隨著新批准的疫苗上市,在疫苗產量增加的同時,也能加快疫苗的分發數量。

