【KTSF】

San Mateo縣警方宣布,已在周四逮捕一名自2012年以來,涉嫌性侵多個未成年少女的30歲男性疑犯,並呼籲民眾提供線索。

疑犯是30歲聖馬刁縣居民Kaylan Freeman,San Mateo縣警局自從2012年就開始調查一宗涉及性侵多名未成年少女的案件,但是一直無法確認疑犯身分,直到今年1月,警方收到案中一名目擊者指認,才鎖定是Freeman涉案。

他涉嫌強姦和性侵當時都還未成年的多位受害人,警方已在周四於他的住處將他逮捕,並相信還有更多受害人尚未出面。

警方呼籲民眾提供線索,電話是(650) 363-4051,和(650) 363-4062。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。