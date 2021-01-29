GameStop等股票大幅動盪 多間證券行限制交投

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於近日的投機活動令GameStop和AMC等股票大幅震盪，多間證券行採取行動，限制這些股票和期權的交易。

網上免費股票交易先鋒Robinhood和Interactive證券行採取行動，限制GameStop和AMC之類的股票炒作，聲稱為保障客戶，對於這類所謂的”Reddit 挾倉股” 只准賣出，而不准買入 ，事件驚動國會，眾議長普洛西表示要作出調查，同時也有散戶要打官司，要求Robinhood賠償損失。

事件起因是一群業餘投資者散戶網友，發現一些華爾街投資公司看準電子遊戲商GameStop的股價會繼續跌，而賣空GameStop股票，這些散戶於是在網站Reddit論壇上號召其他人，買入GameStop股票，令GameStop股價近日來出現震盪，以倍數暴漲，從而粉碎投資機構賣空謀取暴利的如意算盤。

單是今個月，GameStop的交投量就激增2,500%，GameStop股價過去兩天以倍數狂升之後，周四上落300幾美元，大跌44%，收市報193.6美元，盤後有反彈到300美元以上。

連鎖電影院AMC股價周四也勁跌近57%。

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