GameStop等股票大幅動盪 多間證券行限制交投

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於近日的投機活動令GameStop和AMC等股票大幅震盪,多間證券行採取行動,限制這些股票和期權的交易。

網上免費股票交易先鋒Robinhood和Interactive證券行採取行動,限制GameStop和AMC之類的股票炒作,聲稱為保障客戶,對於這類所謂的”Reddit 挾倉股” 只准賣出,而不准買入 ,事件驚動國會,眾議長普洛西表示要作出調查,同時也有散戶要打官司,要求Robinhood賠償損失。

事件起因是一群業餘投資者散戶網友,發現一些華爾街投資公司看準電子遊戲商GameStop的股價會繼續跌,而賣空GameStop股票,這些散戶於是在網站Reddit論壇上號召其他人,買入GameStop股票,令GameStop股價近日來出現震盪,以倍數暴漲,從而粉碎投資機構賣空謀取暴利的如意算盤。

單是今個月,GameStop的交投量就激增2,500%,GameStop股價過去兩天以倍數狂升之後,周四上落300幾美元,大跌44%,收市報193.6美元,盤後有反彈到300美元以上。

連鎖電影院AMC股價周四也勁跌近57%。

