在加州解除12月開始的居家令之後,奧克蘭動物園宣布,將在2月3日重新迎接遊客。

動物園在去年因為疫情失去經費來源,幾乎永久關閉,7月一度被准許重開,年底再度被迫關門,而動物園一年一度舉行的大型燈會Glowfari也將恢復。

詳情和預先購票,可以到動物園網站查詢,網址是http://www.oaklandzoo.org。

