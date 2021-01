【KTSF 歐志洲報導】

北灣餐館和酒莊因為無法提供戶外堂食而控告州長紐森,周四宣布自動撤回訴訟。

由北灣Napa和Sonoma縣的餐館和酒莊帶頭的訴訟,起訴州長紐森和加州公共衛生官Tomas Aragon,週四宣布自動撤回訴訟,這是因為州長在周一宣布可以允許餐館恢復提供戶外堂食服務,但是這個由超過50家餐館和酒莊組成的聯盟表示,要是再度被迫關門,將會再度提出訴訟。

