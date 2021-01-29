新僑服務中心為低收入居民提供免費報稅服務

【KTSF 郭柟報導】

新僑服務中心今年為低收入居民提供的免費報稅服務正式展開，中心提醒民眾，去年未收到疫情紓困金的話，今年需要報稅才收到。

新僑服務中心呼籲新移民、長者或無收入人士等居民，今年都去報稅，才可收到政府的疫情紓困金。

新僑服務中心行政主任陳浩源說︰「今年的疫情紓困金，1,200或600元，如果你之前收不到，你透過今年2020年稅表，問稅務局索取，所以即使你沒有入息，報稅時就可以收到紓困金。」

受疫情影響，今年的報稅方式會跟以往不同，為了減低面對面接觸，今年會取消一對一親身報稅服務，改為要求民眾透過電郵或親身交低報稅表給服務中心，待他們離開後才幫他們填寫，大約十日後交還給他們。

中心的報稅服務主要是幫低收入居民，因此4人家庭申請的話，年收入不能多於6.6萬元，另外，如果你在今年有賣過房地產、有租金收入、海外收入，或夫婦分開報稅，都不能使用新僑的報稅服務。

想向中心預約時間，可以致電(415) 421-2111，或發電郵，或親身到他們位於舊金山（三藩市）華埠的辦公室預約，辦公時間是逢星期一至五早上9點至下午4點，中午12點至1點休息，星期六的服務需要事先預約時間。

中心又指，申請人見面或致電之前，最好先準備好收入紀錄、社會安全卡、任何稅務賬單或通知等。

新僑服務中心表示，去年一共為2,900幾個低收入家庭報稅，為他們取得260萬元退稅，今年的報稅截止日期4月15日。

想向新僑服務中心預約時間，可以致電(415) 421-2111，或發電郵去[email protected]，或親身到他們的辦公室777號Stockton街104室預約。

辦公時間是逢星期一至五早上9點至下午4點，中午12點至1點休息，星期六的服務需要事先預約時間。

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