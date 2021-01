新僑服務中心為低收入居民提供免費報稅服務

【KTSF 郭柟報導】

新僑服務中心今年為低收入居民提供的免費報稅服務正式展開,中心提醒民眾,去年未收到疫情紓困金的話,今年需要報稅才收到。

新僑服務中心呼籲新移民、長者或無收入人士等居民,今年都去報稅,才可收到政府的疫情紓困金。

新僑服務中心行政主任陳浩源說︰「今年的疫情紓困金,1,200或600元,如果你之前收不到,你透過今年2020年稅表,問稅務局索取,所以即使你沒有入息,報稅時就可以收到紓困金。」

受疫情影響,今年的報稅方式會跟以往不同,為了減低面對面接觸,今年會取消一對一親身報稅服務,改為要求民眾透過電郵或親身交低報稅表給服務中心,待他們離開後才幫他們填寫,大約十日後交還給他們。

中心的報稅服務主要是幫低收入居民,因此4人家庭申請的話,年收入不能多於6.6萬元,另外,如果你在今年有賣過房地產、有租金收入、海外收入,或夫婦分開報稅,都不能使用新僑的報稅服務。

想向中心預約時間,可以致電(415) 421-2111,或發電郵,或親身到他們位於舊金山(三藩市)華埠的辦公室預約,辦公時間是逢星期一至五早上9點至下午4點,中午12點至1點休息,星期六的服務需要事先預約時間。

中心又指,申請人見面或致電之前,最好先準備好收入紀錄、社會安全卡、任何稅務賬單或通知等。

新僑服務中心表示,去年一共為2,900幾個低收入家庭報稅,為他們取得260萬元退稅,今年的報稅截止日期4月15日。

想向新僑服務中心預約時間,可以致電(415) 421-2111,或發電郵去[email protected],或親身到他們的辦公室777號Stockton街104室預約。

辦公時間是逢星期一至五早上9點至下午4點,中午12點至1點休息,星期六的服務需要事先預約時間。

