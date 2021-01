Johnson & Johnson新冠疫苗對重症有效率達85%

【KTSF 江良慧報導】

Johnson & Johnson公佈,他們所研究只需要打一針的新型肺炎疫苗第三階段臨床實驗結果,證實對預防中至重症有效率達66%,對預防最嚴重的病徵,有效率更提高至85%,其中在美國實驗的疫苗成效又較好,但在南非對抗更容易傳播的變種疫苗,成效就較低,只有57%。

Johnson & Johnson的高層強調,他們的疫苗預防嚴重病例成效達到85%,而且對廣泛人士有效,當中3分1參與實驗的人是60歲或以上,超過四成人更是有其他病症,例如是過度肥胖、糖尿病和感染HIV愛滋病毒,令他們有可能患嚴重的新型肺炎,而最重要的是在接種了疫苗的人士中,沒有任何人染疫住院或死亡。

試驗期間有5宗與新型肺炎有關的死亡個案,但所有死者都只是接種了安慰劑,而並非疫苗,此外,接種了疫苗的人,除了有部分人發燒外,並沒有出現嚴重的過敏反應。

Johnson & Johnson表示,他們會在一個星期內申請在美國緊急使用,之後再申請海外的緊急使用,公司預期可以在6月供應一億劑疫苗給美國使用,年底前就可以向全球供應10億劑。

美國目前已經開始接種的兩種疫苗,打兩針的有效率可以高達95%,雖然Johnson & Johnson的疫苗有效率似乎稍遜,但相對Moderna和Pfizer-BioNTech的疫苗要打兩劑,這種疫苗只需要打一針,有助在更短時間內讓更多人接種疫苗。

另外,J & J的疫苗可以儲存在普通雪櫃長達3個月都有效,無需像Moderna和Pfizer-BioNTech的疫苗一樣要極低溫冷藏。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。