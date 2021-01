分析指美國3分1人對新型肺炎有某程度免疫力

【KTSF 江良慧報導】

根據CNN的分析,目前可能有多達3分1的美國人對新型肺炎疫苗有某程度的保障,而衛生官員也繼續敦促合資格的人盡快接種疫苗,希望在更多變種病毒出現前,盡量讓更多人有保障。

已經接種新型肺炎疫苗,和感染後康復有抗體兩者加起來,美國人口中可能有大約12%至3分1人對新型肺炎有部分免疫力,但衛生官員敦促公眾要繼續警惕。

國家過敏症及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說︰「打了疫苗不等於可以自由去旅行,也並非可以不管,我們一直說的公共衛生措施。」

根據CDC最新數據,目前美國有約6%人口接種了新型肺炎疫苗,雖然國內大部分地區新症數目維持平穩,但預計情況不會持續,因為病毒在不斷發生變異。

明尼蘇達州大傳染病研究及政策中心總監Michael Osterholm說︰「我們會看到的是這些新變種,更具傳染性和更容易傳染,甚至導致更嚴重病例,這將再加在已經很高的底線,所以我們預期在未來6至14個星期,將會是我們之前經驗差很遠的。」

不過衛生專家指,就算是有病毒變種,我們仍然有方法盡量令感染數字降低。

FDA疫苗顧問小組成員Paul Offit醫生說︰「好消息是仍是透過微細飛沫傳染,很大程度可以避免,靠戴口罩和和保持距離。」

專家表示,就算是曾經感染的人都應該打疫苗,因為雖然痊癒後有抗體,但所提供的免疫力只會維持短時間,但疫苗的免疫力就可以維持更長時間。

