喬治亞州東北面一間家禽包裝工廠發生液體氮洩漏事故,造成6人死亡,另外多人受傷,當中有3人情況危殆。

事發在距離阿特蘭大東北面約60里外的Gainesville,當局表示,在周四早上接報,一間食品工廠有人燒傷,消防人員10分鐘後到達現場,發現涉及危險物料,於是要求派出危險品處理小組,他們在現場發現5個人死亡,另外12人被送到附近醫院的急症室,其中一人稍後不治。

死者全都是食品廠僱員,另外11名傷者中有3人情況危殆。

擁有食品廠的集團高層表示,初步消息指,可能是因為液化氮氣的喉管斷裂,當局正在調查事故的起因。

