GameStop股票繼續被炒作 周五股價飆升67%

GameStop和AMC股票周五繼續出現炒作,網上股票交易平台Robinhood有限度恢復GameStop股的交易之後,GameStop股價周四大跌44%之後,周五反彈飆升67%。

GameStop在短短一星期內,股價就暴漲四倍,連鎖電影院AMC股價周五也勁升超過五成。

這些在網站Reddit論壇上號召其他人買入股票來打低華爾街投資機構的賣空謀利行動,令到股市本星期的交投量創下歷史新高,甚至超越去年疫症大流行股市震盪期間的交投量,單是本星期三,一天之內,美股的總交投量超過236億股。

聯邦政府的獨立機構,美國證交所(SEC)周五表示,正密切監察和評估有一些股價在過去幾個交易日出現極度波動的情況,而國會也表達關注,將會作出調查。

在周四,網上證券商Robinhood和E-Trade等禁止投資者買入許多股價大幅震盪的股票,此舉受到國會議員批評,也導致Robinhood面對集體訴訟。

證券商Robinhood就表示,一度限制投資者買入一些股票,是基於投資者的利益和市場走勢而作出決定,公司本身並沒有參與今次的投機活動,也沒有受到壓力去做,完全符合證監條例。

