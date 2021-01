報告指責加州就業發展局沒及時阻止失業金詐騙行為

【KTSF 郭柟報導】

加州周四公佈有關大型失業金詐騙案最新一份審計報告,報告指責加州就業發展局(EDD)沒有及時在疫情發生時採取實際行動,去阻止詐騙行為,導致一共104億元被騙取。

加州審計長的報告指,EDD遲了4個月才開始實施防詐騙系統,去年4月至8月期間,縱容填寫了可疑地址的騙徒領取失業金,而且又無核對囚犯名字,令到其中8100萬多元被囚犯騙取。

EDD又以擔心詐騙為由,要求美國銀行凍結34萬多個失業金戶口,但是又無計劃如何選擇性解封一些無詐騙的戶口。

州眾議員丁右立(Phil Ting)批評EDD和美國銀行在星期二的聽證會上,並無提供真實透明的回覆,他表示會繼續舉行類似會議,向他們問責。

丁右立說︰「美國銀行不作回應,又不肯承認責任,不公開透明,EDD的工作也不合加州預期,不論是在防止詐騙,或發放失業金方面都很落後。」

報告建議EDD馬上調查並解封無詐騙的戶口,讓真正有需要的人可盡快得到失業金,另外又指,EDD必須在3月之前設立一套集中系統,審查和防止所有詐騙案等。

