報告指責加州就業發展局沒及時阻止失業金詐騙行為

【KTSF 郭柟報導】

加州周四公佈有關大型失業金詐騙案最新一份審計報告，報告指責加州就業發展局（EDD）沒有及時在疫情發生時採取實際行動，去阻止詐騙行為，導致一共104億元被騙取。

加州審計長的報告指，EDD遲了4個月才開始實施防詐騙系統，去年4月至8月期間，縱容填寫了可疑地址的騙徒領取失業金，而且又無核對囚犯名字，令到其中8100萬多元被囚犯騙取。

EDD又以擔心詐騙為由，要求美國銀行凍結34萬多個失業金戶口，但是又無計劃如何選擇性解封一些無詐騙的戶口。

州眾議員丁右立（Phil Ting）批評EDD和美國銀行在星期二的聽證會上，並無提供真實透明的回覆，他表示會繼續舉行類似會議，向他們問責。

丁右立說︰「美國銀行不作回應，又不肯承認責任，不公開透明，EDD的工作也不合加州預期，不論是在防止詐騙，或發放失業金方面都很落後。」

報告建議EDD馬上調查並解封無詐騙的戶口，讓真正有需要的人可盡快得到失業金，另外又指，EDD必須在3月之前設立一套集中系統，審查和防止所有詐騙案等。

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