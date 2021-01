東聖荷西設立65歲或以上長者新冠疫苗接種站（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣在東聖荷西設立了一個專為65歲以上長者服務的新冠疫苗接種站,而且無須事先預約。

南灣Santa Clara縣新設立的疫苗接種站,在東聖荷西的Mexican Heritage Plaza,地址是Alum Rock Avenue 1700號,周四是開放的第一天,目前暫時每星期二和四提供新冠疫苗接種服務。

為保障有足夠空間,接種站於上午9點到11點半先向接種者分發腕帶,之後從中午到下午6點進行接種工作,符合資格到該接種站的人,包括醫護人員、65歲或以上的東聖荷西居民,接種疫苗的人無需預約,但必須提供工作身分或年齡證明。

由於加州疫苗分發系統緩慢和混亂,州府衛生部門表示,已經讓Blue Shield加州藍盾醫療保險公司加入州府的疫苗分發系統,希望和Kaiser一起協助州府加快疫苗分發工作,包括創建疫苗管理網路,直接發送疫苗給醫療服務機構,包括藥房、公共和私人醫療網絡、臨時疫苗接種站,以及社區健康中心等。

另一方面,雖然州和地方政府都已宣佈解除居家令,允許餐館開放戶外堂食,但有一些受訪餐館表示,並沒有做好重開的準備,因為仍需要要請員工回來上班,可能還要更改菜單、進貨、重新設置戶外用餐區,以及做清潔等,再加上天氣因素,因此估計仍要等一、兩個星期,許多餐館則計劃最快在情人節之前重開。

