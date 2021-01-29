東聖荷西設立65歲或以上長者新冠疫苗接種站（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣在東聖荷西設立了一個專為65歲以上長者服務的新冠疫苗接種站，而且無須事先預約。

南灣Santa Clara縣新設立的疫苗接種站，在東聖荷西的Mexican Heritage Plaza，地址是Alum Rock Avenue 1700號，周四是開放的第一天，目前暫時每星期二和四提供新冠疫苗接種服務。

為保障有足夠空間，接種站於上午9點到11點半先向接種者分發腕帶，之後從中午到下午6點進行接種工作，符合資格到該接種站的人，包括醫護人員、65歲或以上的東聖荷西居民，接種疫苗的人無需預約，但必須提供工作身分或年齡證明。

由於加州疫苗分發系統緩慢和混亂，州府衛生部門表示，已經讓Blue Shield加州藍盾醫療保險公司加入州府的疫苗分發系統，希望和Kaiser一起協助州府加快疫苗分發工作，包括創建疫苗管理網路，直接發送疫苗給醫療服務機構，包括藥房、公共和私人醫療網絡、臨時疫苗接種站，以及社區健康中心等。

另一方面，雖然州和地方政府都已宣佈解除居家令，允許餐館開放戶外堂食，但有一些受訪餐館表示，並沒有做好重開的準備，因為仍需要要請員工回來上班，可能還要更改菜單、進貨、重新設置戶外用餐區，以及做清潔等，再加上天氣因素，因此估計仍要等一、兩個星期，許多餐館則計劃最快在情人節之前重開。

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