變種病毒流行下 戴兩個口罩是否更安全

民眾防疫現在不僅要對抗新冠病毒,同時還要對抗多個變種病毒,而民眾戴兩個口罩是否會更加安全呢?

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授(Peter Chin-Hong)說,除了新冠病毒,美國本土目前還有4種變種病毒同時傳播。

陳子平說︰「有英國變異,南非變異,巴西變異,我們還有加州變異,從疫苗來看大多是有用的。」

陳子平教授表示,目前令人比較關注和擔心的是巴西變種病毒,因為目前的研究數據顯示,即使新冠肺炎患者康復,其免疫系統的抗體也未必可以阻擋巴西變種病毒,因此仍需進一步研究,還有加州變種病毒,也尚未有足夠的研究數據,不過可以肯定的是,這4種變種病毒株,比原有新冠病毒的傳播力更強,因此他希望研發的新疫苗,能同時對抗多個變種病毒株。

陳子平還說,雖然有醫生建議戴兩個口罩對抗變種病毒,但是他認為在一般情況下,例如去超市購物或外出散步鍛鍊,戴醫用口罩或質量好的布口罩,已有足夠的保護作用。

陳子平說︰「對我來說,戴一個合適高質量的口罩,可能比戴兩三個口罩要好,即使在醫院我也從不戴N95,我和很多人一樣戴醫用口罩,它有足夠高的質量,我覺得非常安全。」

他還說,只有在高風險的環境下,才建議戴N95口罩,例如長時間在密閉的空間講話,通風系統不好等。

陳子平還強調,新冠病毒現在主要是透過空氣中的飛沫傳播,已不像一開始爆發時,所有物體表面都要經常消毒清潔,隨著病毒的毒性逐漸減弱,目前戴口罩要比消毒更重要。

陳子平說︰「(消毒)表面可能很重要,對其他普通感冒病毒而言,但對新冠病毒卻不重要,我的意思是,表面(消毒)也有點重要,但如果我是必須買消毒劑或口罩,我會買口罩,因為你想保護鼻和嘴,不會接觸到空氣中的飛沫。」

不過他仍然提醒大家,除了戴口罩,仍要常洗手,保持足夠社交距離,以及室內要有良好的通風系統。

