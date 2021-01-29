變種病毒流行下 戴兩個口罩是否更安全

【KTSF 梁秋玉報導】

民眾防疫現在不僅要對抗新冠病毒，同時還要對抗多個變種病毒，而民眾戴兩個口罩是否會更加安全呢？

舊金山加大傳染病學專家陳子平教授（Peter Chin-Hong）說，除了新冠病毒，美國本土目前還有4種變種病毒同時傳播。

陳子平說︰「有英國變異，南非變異，巴西變異，我們還有加州變異，從疫苗來看大多是有用的。」

陳子平教授表示，目前令人比較關注和擔心的是巴西變種病毒，因為目前的研究數據顯示，即使新冠肺炎患者康復，其免疫系統的抗體也未必可以阻擋巴西變種病毒，因此仍需進一步研究，還有加州變種病毒，也尚未有足夠的研究數據，不過可以肯定的是，這4種變種病毒株，比原有新冠病毒的傳播力更強，因此他希望研發的新疫苗，能同時對抗多個變種病毒株。

陳子平還說，雖然有醫生建議戴兩個口罩對抗變種病毒，但是他認為在一般情況下，例如去超市購物或外出散步鍛鍊，戴醫用口罩或質量好的布口罩，已有足夠的保護作用。

陳子平說︰「對我來說，戴一個合適高質量的口罩，可能比戴兩三個口罩要好，即使在醫院我也從不戴N95，我和很多人一樣戴醫用口罩，它有足夠高的質量，我覺得非常安全。」

他還說，只有在高風險的環境下，才建議戴N95口罩，例如長時間在密閉的空間講話，通風系統不好等。

陳子平還強調，新冠病毒現在主要是透過空氣中的飛沫傳播，已不像一開始爆發時，所有物體表面都要經常消毒清潔，隨著病毒的毒性逐漸減弱，目前戴口罩要比消毒更重要。

陳子平說︰「（消毒）表面可能很重要，對其他普通感冒病毒而言，但對新冠病毒卻不重要，我的意思是，表面（消毒）也有點重要，但如果我是必須買消毒劑或口罩，我會買口罩，因為你想保護鼻和嘴，不會接觸到空氣中的飛沫。」

不過他仍然提醒大家，除了戴口罩，仍要常洗手，保持足夠社交距離，以及室內要有良好的通風系統。

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