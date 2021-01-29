加州AB328法案建議資助釋囚重回社會住房計畫（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

加州未來4年預期將有多間州立監獄會關閉，有州議員提出AB328法案，建議將關閉監獄省下的部分經費，資助興建重回社會住房計畫，避免出獄人士流落街頭。

加州近年來推動多項獄政和司法改革，包括監獄重新調整判刑的改革，以及州長紐森因應疫情提出的緊急行動等，使得監獄人口持續在減少。

目前州監獄有約9萬4千名囚犯，州府估計2020年至2024年期間，監獄人口會減少20%，州長紐森早前已經宣布計畫在加州35個監獄中，關閉兩個監獄。

根據加州立法辦公室分析，在2025年之前，加州預期會關閉至少5間監獄，並省下約15億元。

華裔州眾議員邱信福與其他兩位州議員本周三提出一項AB328法案，建議將這筆省下的部分經費，投入興建專門為出獄人士而設計的重新融入社會住房（Reentry Housing Program），並且對出獄者提供相關服務，避免他們離開監獄後流浪街頭。

邱信福指出，這些人如果沒有穩定的住處，便無法立足，也無法找到工作，認為這項法案可以減少再犯罪，也避免造成無家可歸或監獄的負擔，更可以善用公款，因為每個囚犯一年需花費州府9萬元，這項計畫的受惠者每人一年的花費則是12,800元。

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