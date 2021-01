加州AB328法案建議資助釋囚重回社會住房計畫（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州未來4年預期將有多間州立監獄會關閉,有州議員提出AB328法案,建議將關閉監獄省下的部分經費,資助興建重回社會住房計畫,避免出獄人士流落街頭。

加州近年來推動多項獄政和司法改革,包括監獄重新調整判刑的改革,以及州長紐森因應疫情提出的緊急行動等,使得監獄人口持續在減少。

目前州監獄有約9萬4千名囚犯,州府估計2020年至2024年期間,監獄人口會減少20%,州長紐森早前已經宣布計畫在加州35個監獄中,關閉兩個監獄。

根據加州立法辦公室分析,在2025年之前,加州預期會關閉至少5間監獄,並省下約15億元。

華裔州眾議員邱信福與其他兩位州議員本周三提出一項AB328法案,建議將這筆省下的部分經費,投入興建專門為出獄人士而設計的重新融入社會住房(Reentry Housing Program),並且對出獄者提供相關服務,避免他們離開監獄後流浪街頭。

邱信福指出,這些人如果沒有穩定的住處,便無法立足,也無法找到工作,認為這項法案可以減少再犯罪,也避免造成無家可歸或監獄的負擔,更可以善用公款,因為每個囚犯一年需花費州府9萬元,這項計畫的受惠者每人一年的花費則是12,800元。

