中國周日起不承認BNO作旅行證件、身分證明

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英國星期日起開放BNO簽證，讓擁BNO身份的港人居留英國。中方提出反制，同日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明，有旅行社說新措施可能令香港人無法用BNO護照報團。

BNO簽證接受申請前兩天，中方提出反制，決定星期日起不再承認BNO英國國民（海外）護照，作為旅行證件和身分證明。

在北京，中國外交部批評英方罔顧香港已經回歸中國24年，公然違背承諾，執意為擁有BNO身分的香港人推出度身訂造的入籍政策。

中國外交部發言人趙立堅說：「英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈憤慨，堅決反對。」

現時有至少35萬人持有有效的BNO護照，還有約260萬人合資格領取。不過無論有護照還是沒有護照，只要有英國國民（海外）這個身分，都可以申請將來的BNO簽證。

張先生說：「（中國）不承認就由他，我們都不會用BNO回內地。」

游先生說：「我有中國護照，有香港特區護照，沒甚麼影響。」

曾任保安局局長的葉劉淑儀說，中國可能會運用影響力，令更多國家不承認BNO護照：「除了香港、澳門要跟隨，可能有些我們國家的朋友都要跟隨。BNO持有人不可以去某些國家，這個措施可以打擊BNO的國際流動性、國際認受性。」

有旅行社說現在九成香港人都是用特區護照去旅行，用BNO護照的少之有少，當反制措施落實之後，相信旅行社都沒有辦法幫用BNO的人報名參加旅行團。

翠明假期行政總裁周大偉說：「如果外交部出了宣布，（政府）會將責任交給航空公司，航空公司會否有責任在上機前的閘口再核對證件呢？究竟那個關卡會否更困難？」

周大偉又說，如果客人只是有BNO護照，會鼓勵他們先取得特區護照才報團。

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