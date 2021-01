中國周日起不承認BNO作旅行證件、身分證明

【有線新聞】

英國星期日起開放BNO簽證,讓擁BNO身份的港人居留英國。中方提出反制,同日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明,有旅行社說新措施可能令香港人無法用BNO護照報團。

BNO簽證接受申請前兩天,中方提出反制,決定星期日起不再承認BNO英國國民(海外)護照,作為旅行證件和身分證明。

在北京,中國外交部批評英方罔顧香港已經回歸中國24年,公然違背承諾,執意為擁有BNO身分的香港人推出度身訂造的入籍政策。

中國外交部發言人趙立堅說:「英方試圖把大批港人變成二等英國公民,已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質,嚴重侵犯中國主權,粗暴干涉香港事務和中國內政,嚴重違反國際法和國際關係基本準則,中方對此強烈憤慨,堅決反對。」

現時有至少35萬人持有有效的BNO護照,還有約260萬人合資格領取。不過無論有護照還是沒有護照,只要有英國國民(海外)這個身分,都可以申請將來的BNO簽證。

張先生說:「(中國)不承認就由他,我們都不會用BNO回內地。」

游先生說:「我有中國護照,有香港特區護照,沒甚麼影響。」

曾任保安局局長的葉劉淑儀說,中國可能會運用影響力,令更多國家不承認BNO護照:「除了香港、澳門要跟隨,可能有些我們國家的朋友都要跟隨。BNO持有人不可以去某些國家,這個措施可以打擊BNO的國際流動性、國際認受性。」

有旅行社說現在九成香港人都是用特區護照去旅行,用BNO護照的少之有少,當反制措施落實之後,相信旅行社都沒有辦法幫用BNO的人報名參加旅行團。

翠明假期行政總裁周大偉說:「如果外交部出了宣布,(政府)會將責任交給航空公司,航空公司會否有責任在上機前的閘口再核對證件呢?究竟那個關卡會否更困難?」

周大偉又說,如果客人只是有BNO護照,會鼓勵他們先取得特區護照才報團。

