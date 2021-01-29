特朗普支持者衝擊國會當天有女人被踩死

January 29, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(NBC News)

【KTSF 江良慧報導】

在1月6日，有大批特朗普支持者衝擊國會，當局周五公佈當天在場警察隨身攝錄機拍攝到的片段，可以看到警察被暴徒襲擊，一個女人更被人踩死。

美國檢控官辦公室公佈1月6日國會衝擊事件中，警方隨身攝錄機拍攝到畫面，當時一個女人倒下，旁邊的男人一直在大叫：「救她，她會死的，她死了，求求你，她死了，找人來

不過，一群聚集在國會東面的暴徒，就在一個樓梯級別上繼續衝擊。

檢控官表示，當中包括一個名叫Michael Foy的男人，控方指在他就是當天衝突期間一直揮舞一支冰球棍打人的男人。

Foy被控毆打執法人員、妨礙執法、進入受管制大樓等多項控罪。

從其他角度拍攝到的畫面，令人可以看清楚，當日有那麼多暴徒在包圍警察，片段中有一個警察被拖下樓梯，再被人用旗桿毆打，但都不像隨身攝錄機拍攝到群情有多洶湧，並錄到有人用粗口說要殺死個警察。

當時場面激烈到有急救人員到場後，明知有人受傷，但因為群眾的活動，他們不能夠安全接觸到傷者。

至於在樓梯上被人踐踏的女人，當旁人求救沒得到回應後，根據紐約時報報導，這個名叫Rosann Boyland的34歲女人在事後死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles