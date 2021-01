特朗普支持者衝擊國會當天有女人被踩死

【KTSF 江良慧報導】

在1月6日,有大批特朗普支持者衝擊國會,當局周五公佈當天在場警察隨身攝錄機拍攝到的片段,可以看到警察被暴徒襲擊,一個女人更被人踩死。

美國檢控官辦公室公佈1月6日國會衝擊事件中,警方隨身攝錄機拍攝到畫面,當時一個女人倒下,旁邊的男人一直在大叫:「救她,她會死的,她死了,求求你,她死了,找人來

不過,一群聚集在國會東面的暴徒,就在一個樓梯級別上繼續衝擊。

檢控官表示,當中包括一個名叫Michael Foy的男人,控方指在他就是當天衝突期間一直揮舞一支冰球棍打人的男人。

Foy被控毆打執法人員、妨礙執法、進入受管制大樓等多項控罪。

從其他角度拍攝到的畫面,令人可以看清楚,當日有那麼多暴徒在包圍警察,片段中有一個警察被拖下樓梯,再被人用旗桿毆打,但都不像隨身攝錄機拍攝到群情有多洶湧,並錄到有人用粗口說要殺死個警察。

當時場面激烈到有急救人員到場後,明知有人受傷,但因為群眾的活動,他們不能夠安全接觸到傷者。

至於在樓梯上被人踐踏的女人,當旁人求救沒得到回應後,根據紐約時報報導,這個名叫Rosann Boyland的34歲女人在事後死亡。

