特朗普支持者衝擊國會當天有女人被踩死

【KTSF 江良慧報導】

在1月6日，有大批特朗普支持者衝擊國會，當局周五公佈當天在場警察隨身攝錄機拍攝到的片段，可以看到警察被暴徒襲擊，一個女人更被人踩死。

美國檢控官辦公室公佈1月6日國會衝擊事件中，警方隨身攝錄機拍攝到畫面，當時一個女人倒下，旁邊的男人一直在大叫：「救她，她會死的，她死了，求求你，她死了，找人來

不過，一群聚集在國會東面的暴徒，就在一個樓梯級別上繼續衝擊。

檢控官表示，當中包括一個名叫Michael Foy的男人，控方指在他就是當天衝突期間一直揮舞一支冰球棍打人的男人。

Foy被控毆打執法人員、妨礙執法、進入受管制大樓等多項控罪。

從其他角度拍攝到的畫面，令人可以看清楚，當日有那麼多暴徒在包圍警察，片段中有一個警察被拖下樓梯，再被人用旗桿毆打，但都不像隨身攝錄機拍攝到群情有多洶湧，並錄到有人用粗口說要殺死個警察。

當時場面激烈到有急救人員到場後，明知有人受傷，但因為群眾的活動，他們不能夠安全接觸到傷者。

至於在樓梯上被人踐踏的女人，當旁人求救沒得到回應後，根據紐約時報報導，這個名叫Rosann Boyland的34歲女人在事後死亡。

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