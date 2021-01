拜登指即使沒共和黨人支持 疫情紓困方案也必須通過

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示,有沒有國會共和黨人的支持,新一輪的疫情紓困方案必須要通過。

有記者問拜登,是否支持民主黨人提出使用一個叫做「預算調解」的立法程序,以便國會快速通過新一輪的疫情紓困方案。

拜登就表示,最好是得到國會共和黨人支持,但有沒有他們的支持,紓困方案都必須要通過。

拜登說︰「我支持通過疫情紓困,以及得到共和黨人支持,疫情紓困必須通過,沒有『如果』和『但是』。」

國會眾議長普洛西表示,針對1.9萬億元的紓困方案,眾議院下星期將會提出一個「預算調解議案」,也是在這個調解立法程序中推進一項議案的第一步,然後參議院就會表決是否通過這個預算議案,屆時只需簡單大多數票,就可以通過這預算調解議案。

在眾議院,民主黨人佔多數,議案獲得通過應該沒有問題,在參議院方面,兩黨的比例是50對50票,如果出現僵持不下時,作為參議院主席的副總統賀錦麗可以投下決定性一票來打破僵局。

估計紓困議案將得不到共和黨人的多數支持,部份共和黨人反對1.9萬億元的紓困總額規模太大,特別是增加派錢的金額。

