美國首次發現南非變種新冠病毒 兩病人在南卡羅萊納州

【KTSF 江良慧報導】

美國首次發現南非變種新型肺炎病毒個案,兩宗確診都是在南卡羅萊納州,當地衛生官員表示,兩宗個案似乎沒有關連,兩名患者最近也沒有外遊記錄。

CDC在周三證實南卡當地有人確診南非發現的變種新型肺炎,之後南卡衛生官員再在周四宣布,州公共衛生部門實驗室是在檢測過去幾天蒐集到的樣本時,發現另一宗確診,兩宗個案涉及的是南卡東部的兩名成年人。

當局說,兩名患者都沒有外遊記錄,而且也沒有其他關係,這在南非最先發現的變種病毒株名為B351,令人關注的是,這種變種比其他變種更容易傳染,而且更可以逃過來自抗體的免疫力。

不過CDC說,沒有證據顯示這變種病毒株是更嚴重,專家則表示,相信疫苗可以有效抵抗這病毒株。

根據世界衛生組織(WHO),這種病毒株已經在全球超過30個國家出現,美國至今有超過2572萬人確診,死亡人數也超過43萬,不過根據周三公佈的聯邦數據,有10多個州近期新症下跌25%,超過1,200個縣的情況也一樣。

專家表示,個案急跌可能與病例達到破紀錄水平後,公眾對病毒越來越害怕,以及對很快可以接種疫苗的希望有關。

根據衛生及福利部的數據,美國有超過3千個縣上一個星期的新症,比對前一個星期大幅下跌21%,而相應的住院和死亡人數的下跌,可能還要等幾個星期甚至幾個月。

另一方面,紐約州司法部長周四表示,紐約州衛生部把州內安老院的新型肺炎死亡數字漏報多達一半。

根據NBA新聞的統計,紐約目前仍然是最多人死於新型肺炎的州份,有多達43,734人,他們大多都是在疫症大流行初期去世。

