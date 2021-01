前往美國航空旅客須出示陰性檢測報告才可登機（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

乘搭飛機入境美國的人士,包括美國公民,必須持有新冠肺炎病毒檢測的陰性證明,或是染病康復證明,否則不得登機,這個指令從1月26日開始生效.

從1月26日開始,所有2歲以上的人士,必須持有新冠病毒檢測陰性證明,檢測必須在出發前的3天內進行,要是曾感染病毒的人,必須出示在過去3個月內染病康復的證明,要是沒有其中之一的要求,就不得登機,目前加拿大和英國等多國已經實施這個限制令。

周三在舊金山國際機場的入境乘客談到他們的經歷。

說︰「我先飛到阿姆斯特丹轉機,他們要4個小時內的病毒檢測,我沒有,所以必須在凌晨3點到診所做檢測。」

說︰「我在出發前兩天做了檢測,感覺更加安全。」

聯邦疾控中心(CDC)之前只需要來自英國的乘客出示所需文件,現在規定所有乘客都必須有病毒檢測證明。

全球多國的旅遊限制,促使想出國度假的美國人,到沒有這些限制的鄰國墨西哥或加勒比海國家

CDC數據顯示,去年12月,每天有76,000國際乘客入境,這是去年6月人數的四倍。

而新的旅遊限制令也已經開始發揮效應,一些原本計畫出國的民眾,因為考慮到回國前要找地方檢測,還有要是檢測呈陽性,就不能回國,甚至必須臨時找地方住,聯航表示已經有許多乘客取消行程,墨西哥一些海灘度假酒店也有人取消。

另外,一些CDC官員也透露,正在考慮是否也需要美國內陸航班乘客,也提供同樣病毒檢測證明。

