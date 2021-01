舊金山教委會通過為44間公校改名 估計涉資百萬（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)教育委員會周二晚投票通過就市內44間公校改名,涉及的費用高達100萬元,市長布里德發聲明指,重開公校才是教委會的首要任務。

教育委員會以6比1通過就市內44間公校改名,教委Kevine Boggess投下唯一的反對票。

這44間要改名的公校包括Lincoln高中、華盛頓高中、Lowell高中及范士丹小學等,原因是這些人曾經與種族歧視及奴隸等爭議性議題扯上關係,例如前總統華盛頓曾經僱用奴隸,鄰近Exclesior區的James Denman初中,James Denman是舊金山首位公校校長,不過他被指是宣揚種族歧視的領袖,曾經拒絕讓華裔學生接受教育。

這些學校的師生及家長需要在4月份向教委會建議一個新校名,教委會屆時會逐一討論及表決。

改校名的議案最先於2018年由教委Mark Sanchez提出,當年8月,維珍尼亞州Charlottesville市有右翼團體被指在當地舉行一場宣傳白人至上主義的示威,最終一名反制示威者被人蓄意開車撞死,另外有多人受傷,事件觸發全國性運動,開始去清算一些以具爭議性人物命名的公校及機構,舊金山亦不例外。

不過當中引發很多爭議,包括過程中,並沒有諮詢過歷史學家的意見,部分學校改名的理據不充分,有市民更認為,改名的決定是受情緒上的影響,多過出於專業性的判斷。

市長布里德亦發聲明指,明白改校名的重要性,但她不能理解的是,教委會沒有分清優先次序,現階段最重要的是定下重開公校的時間表,讓學生學習及成長,不過這個項目並沒有納入周二晚的議程。

贊成議案的教委回應指,現在改名是合適並且重要,教委會亦有能力同時處理多項重要議題。

根據一份早前的調查,有約八成的家長支持改名議案,並希望子女可以在一個值得受尊敬的校名中學習。

此外,公校改名的花費可能很大,除了要更改校舍內所有印有校名的東西外,運動場、運動服、其他制服等一律要更換,暫時不知道校區會用多少錢,但參考其他縣市校區的花費,估計舊金山最少要花100萬。

同時,舊金山聯合校區下一學年正面臨高達7500萬元赤字。

