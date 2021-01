舊金山地檢處成立社區聯絡計劃加強與市民溝通（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)地檢處宣布成立社區聯絡計劃,在地檢處派出11名職員,擔任全市11區的聯絡員,加強市民與地檢處之間的溝通。

舊金山地檢處宣布成立一個分區制的社區聯絡計劃,在地檢處派出律師或其他職員去全市11區擔任社區聯絡員,解答市民對地檢處工作及任何案件的查詢,並與各區市參事辦公室緊密合作,希望解決居民對治安的擔憂。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說︰「我想確保所有人知道哪裡可以獲得資訊及資源,以及解決他們對社區安全的擔憂。」

地檢處表示,每區大約有3到4名聯絡員,全部都是義務性質,想讓大家知道,由起訴到庭審以至判刑的程序,並不是想像中簡單,並了解居民及商戶每天所遇到的問題,聯絡員會定期直接向博徹思匯報。

此外,地檢處近日處理案件的手法惹起爭議,去年一名在假釋期間因為涉嫌犯事,被警方多次拘捕的疑犯,博徹思並沒有拘留及起訴他,後來疑犯涉嫌在大除夕夜開車衝紅燈,撞死兩名途人,事後更不顧而去,警方最終將他拘捕。

根據舊金山紀事報報道,今年年初,一名男子涉嫌在巴士搶劫手機被捕,博徹思認為證據不足以將他入罪,並沒有起訴他,將疑犯移交到北灣Solano縣,他在當地涉嫌犯了輕罪,最終疑犯一星期前在Sacramento涉嫌槍殺媽媽及企圖謀殺警員被捕。

周三舉行的記者會不設答問環節,不過博徹思的幕僚長為他解畫。

舊金山地檢處辦公室幕僚長David Campos說︰「當地檢官積極開展像社區聯絡員這類的新計劃,同時他亦從過往的事學習,確保我們學到那些知識上了一課,我很感激他。」

社區聯絡員計劃最先在第八區實施,即是包括Castro及Diamond Heights等一帶,由於計劃取得成功,地檢處現在打算推廣到全市。

