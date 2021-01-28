舊金山地檢處成立社區聯絡計劃加強與市民溝通（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）地檢處宣布成立社區聯絡計劃，在地檢處派出11名職員，擔任全市11區的聯絡員，加強市民與地檢處之間的溝通。

舊金山地檢處宣布成立一個分區制的社區聯絡計劃，在地檢處派出律師或其他職員去全市11區擔任社區聯絡員，解答市民對地檢處工作及任何案件的查詢，並與各區市參事辦公室緊密合作，希望解決居民對治安的擔憂。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）說︰「我想確保所有人知道哪裡可以獲得資訊及資源，以及解決他們對社區安全的擔憂。」

地檢處表示，每區大約有3到4名聯絡員，全部都是義務性質，想讓大家知道，由起訴到庭審以至判刑的程序，並不是想像中簡單，並了解居民及商戶每天所遇到的問題，聯絡員會定期直接向博徹思匯報。

此外，地檢處近日處理案件的手法惹起爭議，去年一名在假釋期間因為涉嫌犯事，被警方多次拘捕的疑犯，博徹思並沒有拘留及起訴他，後來疑犯涉嫌在大除夕夜開車衝紅燈，撞死兩名途人，事後更不顧而去，警方最終將他拘捕。

根據舊金山紀事報報道，今年年初，一名男子涉嫌在巴士搶劫手機被捕，博徹思認為證據不足以將他入罪，並沒有起訴他，將疑犯移交到北灣Solano縣，他在當地涉嫌犯了輕罪，最終疑犯一星期前在Sacramento涉嫌槍殺媽媽及企圖謀殺警員被捕。

周三舉行的記者會不設答問環節，不過博徹思的幕僚長為他解畫。

舊金山地檢處辦公室幕僚長David Campos說︰「當地檢官積極開展像社區聯絡員這類的新計劃，同時他亦從過往的事學習，確保我們學到那些知識上了一課，我很感激他。」

社區聯絡員計劃最先在第八區實施，即是包括Castro及Diamond Heights等一帶，由於計劃取得成功，地檢處現在打算推廣到全市。

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