【KTSF 歐志洲報導】

中半島紅木城周六發生肇事逃逸的致命車禍,死者是一名73歲華裔婦女。

警方表示,在周六23日下午5點52分接報,有人倒臥在紅木城Woodside路1700號路段,救護人員到場之後,發現一名年長女士倒臥在東向行駛的馬路上,這名女士呈現昏迷狀態,現場接受急救,之後送到史丹福醫院傷重不治。

死者是73歲的紅木城居民華裔Lim Young Hi。

警方表示,目前還沒有這起肇事逃逸致命車禍的嫌疑人或車輛的線索,有消息的民眾,可以致電(650) 780-7107提供線索。

