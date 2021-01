【KTSF】

聯邦食品藥物管理局(FDA)就一種墨西哥製造的搓手液發出警告,指有關搓手液危險,因為含有大量有毒甲醇。

FDA表示.有關的搓手液聲稱含有乙醇酒精,但經檢測後發現,搓手液其實含有甲醇,而在美國,搓手液是不可以含有甲醇。

FDA表示,吞食或透過皮膚吸收甲醇都有可能導致中毒,可以引起器官和腦部受損,甚至可以致命。

