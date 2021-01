柏克萊加大華裔獲「我愛我的圖書館員」獎（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

美國圖書館協會(ALA)公佈2021年「我愛我的圖書館員」獲獎者名單,在10名獲獎者中,柏克萊加大東亞圖書館館員何劍葉(Jianye He)是唯一一名華裔獲獎者,她也是全美首位華裔獲此殊榮。

何劍葉說︰「我深感榮幸和謙卑能獲此殊榮,同時也要深深感謝那些好心提名我的人。」

柏克萊加大東亞圖書館中文部館員何劍葉,對獲獎感到十分意外,因為該獎是由她所服務的教授、研究生和同事提名。

何劍葉說︰「他們瞞著我,就是要給一個大驚喜,所以我根本就不知道這個過程,所以他們委員會通知我,我真的都不敢相信那是真的,也就因為這樣我就特別感動,比較感動的就是,至少我覺得,有了我的話,給我的同行們很多的激勵。」

何劍葉說,作為全美第一個華人圖書館員獲此殊榮令人振奮,而她做這份工作,也是完全出於偶然和幸運。

2002年,來自江蘇的何劍葉到紐約州立大學Albany分校攻讀東亞學博士學位,在學校時,一位資深漢學家,而且是美國人,鼓勵她去讀圖書館專業,並告訴她,該專業是北美中國圖書界最需要的人才,再加上新興電子和網絡,科技資源正在興起,也需要新一代館員更新圖書館科技,於是何劍葉就開啟了自己的圖書館員之路。

她的日常工作包括三方面,首先是館藏建設發展,就是協助柏克萊加大的學者或其他做中國研究的學者提供一流學術資料。

何劍葉說︰「這個是非常難的,因為你知道每個學者他的研究方向都不一樣,興趣也不一樣,尤其是將來的年輕一代,像我們這些研究生們,他們將來都是要當教授的,如何讓這個領域保持不衰,而且能找到最好的學術資源,讓他們在國際交流平台上面也是領先的,這個挑戰壓力很大。」

何劍葉為此要花大量時間看書目,蒐集網路資源上的學術信息,而最難把握的就是了解學術圈的研究趨勢,第二是參考諮詢服務,給問詢者提供答案,當中包括尋找紙本和網絡資源,她說自己會用鑽牛角尖的精神,直到找到答案為止。

何劍葉說︰「我自己的特點就是一個以服務為主的圖書館員,我熱愛服務,特別熱愛社區服務,特別是這種服務能夠把我的專業知識用在上面,就讓我覺得真的這是世界上最好的工作了。」

第三方面是圖書館教學,例如圖書館文獻的檢索和使用,得獎後,何劍葉表示自己確實有壓力,但也是一個鞭策,就是繼續提供更好的服務。

何劍葉說︰「我覺得最重要的是你要做外展,你要主動服務,你要開放,你要歡迎所有的人,還有你要耐心傾聽,就是你要認真對待每一個來找你求助的人,然後把他們當作朋友一樣,甚至有時候還像親人一樣。」

何劍葉說,自己願意做圖書館員到退休,甚至在退休之後也打算去當義工,到一些社區圖書館,或其他地方幫助別人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。