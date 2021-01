【KTSF】

國土安全部周三發出警示,提防拜登總統就職禮過後幾個星期,國內環境的恐怖威脅增強了。

國土安全部周三啟動全國恐怖威脅警示系統,提醒國民防範可能發生的暴力,這些暴力可能來自反對總統過渡的極端份子,持反政府立場的人士,或者因誤信謠言而產生的怨恨。

國土安全部相信,這種威脅自上星期三拜登總統就職禮後,還會持續多幾個星期。

