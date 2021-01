【KTSF 歐志洲報導】

一名舊金山男子因為在虛擬貨幣投資計畫中騙取數百萬的投資,而被判坐牢6個月,和必須向受害人賠償超過400萬。

法庭文件顯示,現年33歲的Jerry Ji Guo,聲稱自己ICO首次代幣發行的顧問,協助營銷和推廣,不單沒有提供所承諾的投資服務,Guo承認挪用了客戶的現金和加密貨幣.

Guo被控8項電匯欺詐罪,在2019年對其中一項控罪認罪,其餘控罪獲撤銷,在認罪協議下,Guo答應和政府合作,取回被騙取的資金。

Guo周三在聖荷西的聯邦法庭被判處6個月監禁,和償還向受害人騙取的超過439萬,並緩刑3年。

聯邦檢控官表示,有不法之徒會認為法網在電子貨幣上無法發揮作用,但案件證明執法單位是有能力利用法律章程,來為受害人取得賠償。

