南加有醫護接種第二劑新冠疫苗後死亡

【KTSF 江良慧報導】

從元旦至今,美國已經有79,200人因為新型肺炎死亡,比去年12月時創出的記錄77,400人更多,不過新症和住院人數就正逐漸下降,另外南加州有醫護人員在接種第二劑疫苗後死亡。

報導說,死者是一名60歲的X光技術員,他在1月5日接種第二劑Pfizer疫苗,幾小時後開始有異常反應,4日後去世。

他妻子表示,丈夫深信疫苗,所以他們並不會埋怨任何製藥廠,但希望公眾知道,疫苗是有可能會導致嚴重反應,橙縣當局表示會驗屍,如果證實是與疫苗有關,會通報縣衛生部門。

美國周二有14.6萬宗新症,令7天的平均新症數目下降至16.6萬,比上一個星期下跌17%,住院人數也下降至10.8萬,有關方面就希望死亡數字也會在未來幾個星期穩定下降。

另一方面,聯邦食物藥物管理局(FDA)周三表示,正要求所有研發新型肺炎測試的公司,要確保他們的測試能夠發現到病毒的變種,當局正密切監察不斷出現的病毒變種,會否影響目前使用的檢測的準繩度。

聯邦疾控中心(CDC)表示,最先在英國發現的變種病毒株,已經在美國26個州出現。

Moderna就表示,只要打足兩劑他們的疫苗,就應該可以保障打針的人不會感染目前已知的變種。

