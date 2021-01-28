南加有醫護接種第二劑新冠疫苗後死亡

【KTSF 江良慧報導】

從元旦至今，美國已經有79,200人因為新型肺炎死亡，比去年12月時創出的記錄77,400人更多，不過新症和住院人數就正逐漸下降，另外南加州有醫護人員在接種第二劑疫苗後死亡。

報導說，死者是一名60歲的X光技術員，他在1月5日接種第二劑Pfizer疫苗，幾小時後開始有異常反應，4日後去世。

他妻子表示，丈夫深信疫苗，所以他們並不會埋怨任何製藥廠，但希望公眾知道，疫苗是有可能會導致嚴重反應，橙縣當局表示會驗屍，如果證實是與疫苗有關，會通報縣衛生部門。

美國周二有14.6萬宗新症，令7天的平均新症數目下降至16.6萬，比上一個星期下跌17%，住院人數也下降至10.8萬，有關方面就希望死亡數字也會在未來幾個星期穩定下降。

另一方面，聯邦食物藥物管理局（FDA）周三表示，正要求所有研發新型肺炎測試的公司，要確保他們的測試能夠發現到病毒的變種，當局正密切監察不斷出現的病毒變種，會否影響目前使用的檢測的準繩度。

聯邦疾控中心（CDC）表示，最先在英國發現的變種病毒株，已經在美國26個州出現。

Moderna就表示，只要打足兩劑他們的疫苗，就應該可以保障打針的人不會感染目前已知的變種。

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