長者經營餐館堅持營業 疫情下如何度過難關（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山周四起重開餐館戶外用餐,市內的餐館業者終於又迎來更多商機,在疫情期間,仍有不少餐館業者堅持開門營業,希望能熬過疫情,舊金山一對六、七十歲的長者,分享他們不畏艱辛,再苦都要做下去的故事。

中午11點才剛營業,就已經有人來買包子,舊金山日落區Taraval街的這家麵食店,去年3月曾歇業一個月,禁不住客人天天打電話想吃,便決定在疫情期間天天都開門營業。

餐館業者王書波說︰「他們要我們的餃子,要我們的麵條,實在不行,要求得太那個(熱烈)了,我就不好意思,又開了,就忙著貢獻,我們也不想開,但是顧客對我們挺好的,我們感動了,不來對不起他們。」

店主夫婦都來自中國山東,先生徐振聲已經72歲,太太王書波也62歲了,一句英文都不會說,靠著家傳的手藝,在疫情期間苦苦撐著。

徐振聲說︰「(您三四點就要起來?)三四點鐘起來要幹活,要做涼皮啊麵條啊。」

王書波說︰「他(先生)如果得病了,七十多歲沒法想像,所以都害怕,自己小心再小心,非常艱難,非常非常,說不出來特別難受。」

王書波表示,疫情期間生意掉了大半,開門營業除了擔心染病,做得也非常辛苦。

王書波說︰「早晨三、四點鐘就起來,晚上十一點鐘才能睡,睡不到,得十二點鐘,我們的工作量太大了,簡直沒法想像,太累了,((疫情期間是不是生意掉了很多?)非常多,掉了很多很多,一大半,凡是水電費,房租啊亂七八糟的交下去,我們沒有工資,我們兩口子就是白幹了,真的是白幹了。」

這家小店原本生意興隆,連已故舊金山市長李孟賢也曾是座上賓,居家令實施後他們改做外賣,還開發更多方便存放的麵食,從和麵、揉麵到出鍋,都在店裡當天做,便宜實惠的價格,在舊金山已經很難找到。

王書波說︰「一定要繼續,堅持到現在了,一定要繼續下去,我感覺很快就會好了。」

她說最大的心願不是賺錢,而是保持身體健康,平安度過這段時間。

王書波說︰「等疫情完了以後,我們加油幹。」

