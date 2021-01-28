長者經營餐館堅持營業 疫情下如何度過難關（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山周四起重開餐館戶外用餐，市內的餐館業者終於又迎來更多商機，在疫情期間，仍有不少餐館業者堅持開門營業，希望能熬過疫情，舊金山一對六、七十歲的長者，分享他們不畏艱辛，再苦都要做下去的故事。

中午11點才剛營業，就已經有人來買包子，舊金山日落區Taraval街的這家麵食店，去年3月曾歇業一個月，禁不住客人天天打電話想吃，便決定在疫情期間天天都開門營業。

餐館業者王書波說︰「他們要我們的餃子，要我們的麵條，實在不行，要求得太那個（熱烈）了，我就不好意思，又開了，就忙著貢獻，我們也不想開，但是顧客對我們挺好的，我們感動了，不來對不起他們。」

店主夫婦都來自中國山東，先生徐振聲已經72歲，太太王書波也62歲了，一句英文都不會說，靠著家傳的手藝，在疫情期間苦苦撐著。

徐振聲說︰「（您三四點就要起來？）三四點鐘起來要幹活，要做涼皮啊麵條啊。」

王書波說︰「他（先生）如果得病了，七十多歲沒法想像，所以都害怕，自己小心再小心，非常艱難，非常非常，說不出來特別難受。」

王書波表示，疫情期間生意掉了大半，開門營業除了擔心染病，做得也非常辛苦。

王書波說︰「早晨三、四點鐘就起來，晚上十一點鐘才能睡，睡不到，得十二點鐘，我們的工作量太大了，簡直沒法想像，太累了，（(疫情期間是不是生意掉了很多？）非常多，掉了很多很多，一大半，凡是水電費，房租啊亂七八糟的交下去，我們沒有工資，我們兩口子就是白幹了，真的是白幹了。」

這家小店原本生意興隆，連已故舊金山市長李孟賢也曾是座上賓，居家令實施後他們改做外賣，還開發更多方便存放的麵食，從和麵、揉麵到出鍋，都在店裡當天做，便宜實惠的價格，在舊金山已經很難找到。

王書波說︰「一定要繼續，堅持到現在了，一定要繼續下去，我感覺很快就會好了。」

她說最大的心願不是賺錢，而是保持身體健康，平安度過這段時間。

王書波說︰「等疫情完了以後，我們加油幹。」

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