首都華盛頓警方證實國會騷亂後兩警員自殺亡

【KTSF 江良慧報導】

國會在1月6日遭暴力攻擊,時任總統特朗普因此要再次面對彈劾審訊,當局也已經拘捕過百名涉嫌與暴亂有關的人,另外首都華盛頓警方證實,兩名當日被派到現場的警察在事後自殺身亡。

國會爆發致命暴亂至今已經三個星期,根據法庭文件和聯邦司法部的資料,當局至今已經起訴至少150人聯邦控罪。

代理聯邦司法部長Michael Sherwin說︰「我們在密切注意有關煽動暴亂控罪的證據,你知道那些是最嚴重,輸的是20年重罪,再加重判刑,那會在聯邦監獄很長時間。」

為了這次調查,當局動用了數以百計的大陪審團傳票和搜查令。

聯邦調查局首都華盛頓助理局長Steven D’Antuono說︰「美國人值得知道攻擊如何發生,和誰要為圍攻國會負責。」

國會被圍攻,導致眾議院的民主黨人和10名共和黨人投票通過彈劾特朗普,指是他煽動暴亂。

特朗普當時曾說︰「我們拼命抵抗,若你不拼命抵抗,你們將連國家也沒有了。」

其中一名被捕的著名的Qanon分子Jacob Chansley的律師就說,特朗普對他當事人有重要的影響。

Chansley說︰「他愛特朗普,每個字都聽他的,他感到自己在回應總統的號召。」

不過俄勒岡州共和黨就支持特朗普,並對支持彈劾案的共和黨眾議員發出正式譴責。

另外,首都警察局長周二到國會作證時證實,有另一名在當日奉召到國會協助平息動亂的警察自殺身亡,警方指該名警察在6日當天受傷,幾天後就自殺身亡。

1月6日國會遇襲後,總共有3名警察死亡,其中一名也是自殺,另一名則是在現場受傷,之後傷重不治。

另外,國會警察局長也承認,很多前線警察不知道當日會發生如此暴力的場面,對上級沒準備好和通知他們感到憤怒,而暴力衝突和有同袍喪生,也導致不少人受創。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。