癌症患者是否適合接種新冠疫苗

【KTSF 馮政浩報導】

美國有數以百萬計的癌症患者,他們感染新型肺炎的風險也會較高,但是新型肺炎的疫苗對患者是否適合呢?

對於癌症患者,新型肺炎是另一個殺手。

俄亥俄州立大學James Cancer Hospital醫院首席醫生David Cohn說︰「癌症病人有更高風險感染新型肺炎,一旦染疫,他們有更大機會得到併發症,以及感染死亡。」

因此,Cohn醫生強力建議癌症病人接種新型肺炎疫苗。

Cohn醫生說︰「我們知道接種疫苗安全接種風險相對小,但能夠保護嚴重感染和染疫併發症。」

但由於每個癌症病人的情況都不一樣,Cohn醫生表示,要先同自己醫生了解有無原因不可以接種疫苗,然後核對自己接種疫苗的次序,每個州都有不同時間表,上個月,美國癌症研究協會呼籲要把癌症病患列入高優先接種群組。

Cohn醫生說︰「有些病人會問,如果我沒有好的免疫系統,我是否會在接種後有效果?答案似是肯定的。」

聯邦疾控中心(CDC)表示,目前未知道有癌症病歷是否會增加新冠肺炎風險,最好向自己醫生詢問,斷定個人的風險程度。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。