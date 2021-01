布林肯稱美中為最重要外交關係 有競爭亦可合作

【有線新聞】

美國新任國務卿布林肯表示,美中是最重要的外交關係,有競爭,但亦可合作,重申把北京對待新疆維吾爾人定性為種族滅絕的立場不變,又表明會在南海爭議上,跟東南亞多國一起抗衡中國。

布林肯在副總統賀錦麗監誓下,宣誓就任國務卿。他在履新後的首場記者會,談到美中關係,他說:「美中是未來世界最重要的外交關係,然而雙方對抗面增多,有競爭、也能合作,在符合雙方利益的範疇可嘗試合作。」

他舉例在應對氣候暖化問題上,美中合作符合兩國,以至全球利益。

布林肯上周出席提名聽證會時,表明認同上屆政府把北京對待維吾爾人定性為種族滅絕,他重申此看法不變。他表示:「我的判斷仍是,北京對維族人作出種族滅絕行徑,那並沒有改變。」

布林肯繼續跟多國,包括英、法、德的外長通電話,均談及中國。在跟菲律賓外長通話時,布林肯稱美方不同意中國在南海有超出國際法範圍的主張,承諾會跟東南亞多國一起抗衡中國壓力。

美國駐聯合國大使提名人選托馬斯格林菲爾德,出席參議院委員會的提名聽證會,亦圍繞著中國問題。

她被翻舊賬,2019年在薩凡納州立大學的孔子學院發表演說,內容被指淡化中國在非洲的擴張,她稱後悔接受邀請。

她說:「我對中國的惡劣影響力並不天真,也很清楚孔子學院的活動,演說和學院有關此事實。確是我的重大錯誤。」

她說,中國正全面在聯合國體系推動威權主義主張,有違聯合國及美國的價值觀。

