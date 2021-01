拜登簽3項行政命令應對當前氣候變化危機

【KTSF 張麗月報導】

拜登總統宣怖周三是「氣候日」,並且簽署3項行政命令,去應對當前面對的氣候變化危機。

拜登將氣候危機與疫症大流行相提並論,同樣需要統一的全國力量應對。

他簽署了多項行政命令,將氣候變化融入聯邦政府每個層級,希望聯邦機構放棄化石燃料補貼,行政命令也涉及凍結出租公共土地,用來開採新的石油和天然氣。

拜登說︰「不同於前任政府,我不認為聯邦政府應該給予大油公司400億元化石燃料補貼。」

雖然受到化石燃料業的批評,但拜登表示,不會禁止頁岩油開採。

拜登說︰「我們不會禁止開採頁岩油,我們會保護就業增長。」

拜登形容落實這些行政命令,可以創造更多工作機會,因此要求聯邦政府購買大量的零廢氣排放汽車,無形中為美國汽車業創造100萬份工作。

這些行政命令也釐訂新的外交政策目標,包括首次指明將氣候變化提升為所有外交政策和國家安全決策的核心部份。

另外,拜登的國際氣候特使克里透露,美國將於4月中的地球日主辦國際氣候變化峰會,屆時美國就會宣布一系列新的特定目標,根據巴黎氣候協定下,美國如何降低二氧化碳廢氣排放。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。