拜登政令被視為禁華府稱「中國病毒」

總統拜登簽署行政命令,被外界視為禁止政府部門使用「中國病毒」字眼,引起前國務卿蓬佩奧抨擊,中方則表明反對將病毒標籤化。

拜登在就任總統的第二周就簽署打擊針對亞太裔美國人的種族歧視的行政命令,備忘錄中雖然無直接點名前總統特朗普,但表示聯邦政府必須承認「政治領袖的行動」助長了仇外的情緒。

「中国病毒」這種用詞經常出現在特朗普,以及上屆美國政府官員口中,拜登的備忘錄雖然無明確提到「中國病毒」之類字眼,但有指明以起源的地理位置稱呼病毒,觸發了民眾對亞太裔美國人產生無根據的恐懼,造成長久的污名,形容這些言詞令亞太裔美國人面臨更多欺凌、滋擾和仇恨犯罪的風險,下令所有行政部門和機構確保官員行動、文件和聲明不得涉及針對亞太裔的歧視和仇外。

卸任後首次受訪的前國務卿蓬佩奧,對拜登此舉表示失望,指自己一直使用「武漢病毒」等稱呼,強調病毒來自中國武漢是事實,批評中共隱瞞疫情。

在北京,中國外交部回應拜登下令打擊仇外言論。外交部趙立堅表示:「世界衛生組織和國際社會,都明確反對將病毒同特定的國家和地區相關聯。中方也堅決反對將病毒標籤化,將疫情政治化的錯誤做法。」

而在台灣,防疫當局被指在今年初起減少使用「武漢肺炎」一詞,當局回應強調並無禁用任何名稱,只是因應疫情擴散至全球,才對外使用通用的英文名稱「COVID-19」。

